© виж галерията Привържениците на Локомотив Пловдив от Организация "Трибуна Спортклуб" разказаха интересна случка за връзката на любимия им клуб с уругвайския ФК Данубио.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "черно-белите" фенове:



Два клуба, една страст, една любов, едно семейство.



Както е известно, нашият клуб е свързан – чрез семейство Лазарови – с уругвайския клуб Данубио. От една страна, Иван Лазаров е сред най-големите легенди на Локомотив – и като играч, и като треньор.



Неговите първи братовчеди, Иван Лазаров (Juan Lazaroff) и Михаил Лазаров (Miguel Lazaroff), са сред основателите през 1932 г. на Данубио, а майка им Мария Минчева – Лазарова (Maria Mincheff de Lazaroff) предлага името на клуба.



На 27 януари 2024 г. представители на семейство Лазарови – Ванина Лазарова (внучка на Иван Лазаров) и Апостол Лазаров (племенник на Иван Лазаров), след предварителна покана, посетиха тренировъчната база на Данубио. Те бяха придружени от техни роднини от фамилия Lazaroff.



Ванина Лазарова и Апостол Лазаров са връчили на своите домакини от Данубио подаръци от фенклуба на Локомотив Пловдив и Организация "Трибуна Спортклуб“. Приготвихме ги в знак на уважение към свързаността между клубовете, а и като израз на признателност за почитта, отдавана от Данубио към България.



Сред подаръците бе фланелка на представителния тим, подписана от Христо Бонев, Георги Василев, Едуард Ераносян, Христо Колев, Мартин Камбуров и Димитър Илиев.



Приготвихме и две знамена, с идентичен дизайн и с общите за Локомотив и Данубио цветове, черно и бяло. Върху тях е изписано на английски език “Two Clubs, One Passion, One Love, One Family", изобразени са емблемите на двата клуба, както и разстоянието в километри между Пловдив и Монтевидео.



На знамената са изобразени цифрите "032“, представляващ телефонния код на Пловдив, но също са и вид препратка към годината, в която "Данубио“ е основан – 1932 г.



Едното от тези знамена остана в България, за да бъде поставено на стадион "Локомотив" в Пловдив, а другото бе подарено на 27 януари 2024 г. на представители на Данубио.



Подаръците от фенклуба включваха и колаж, който представя Иван Лазаров като състезател и като треньор – явяващ се олицетворение на връзката между Локомотив и Данубио.



Посещението на представители на семейство Лазарови в клубната база бе отразено от официалната Фейсбук страница на Данубио. От наша страна, все още развълнувани от това паметно събитие, предаваме част от емоционалните думи на Ванина Лазарова и Апостол Лазаров, с които те описаха това посещение. Прибавяме като илюстрации и снимки от техните профили във Фейсбук.



* * *



"След снощната родова среща в Монтевидео на Лазарови от Пловдив и Lazaroff от Уругвай вълнението не ни позволи дълго да заспим... Емоции, поздравления, имена, случки се сипеха многократно като пролетен освежават духа дъжд. И нямаше край...



На другата сутрин, т.е. днес ни взеха в 8.30 и посетихме тренировка на ФК Данубио. Тя се провежда на стадион, който има 4 игрални полета и на тях тренират няколко отбора Данубио. В Уругвай има 7 дивизии и Данубио има 7 отбора по 24 футболисти, които играят в различните дивизии. 7 дивизии, 7 отбора! А имат и женски тим...



Стадионът, където в момента тренират се намира на 45-50 км извън Монтевидео. Всеки ден се тренира и всеки ден се извозват футболистите...



С нас бяха преките наследници на създателите Мигел, Хуан и Пенка. Като ги видяха, мениджъри, треньори и футболисти ги запрегръщаха и целуваха с огромна радост и уважение. Като разбраха кои сме от България - по същия начин се отнесоха и към нас...



Извикаха капитана и най-добрите футболисти и ги представиха, накрая на тренировката всички футболисти от първа дивизия се събраха и правихме взаимно снимки, поздрави, въпроси и отговори, както за самите нас, така и за футбола в България и Локомотив Пловдив...



На стадиона има дървета с имeна на създателите Lazaroff...



С капитана си разменихме тениски!“ (Апостол Лазаров)



"Отборът на Ф.К. Данубио и мениджърът Carlos Mena ни посрещнаха по най-добрия и сърцат начин. Бяхме с играчите, на тренировка, разговаряхме с тях, след което посетихме и стадиона, централата на клуба и накрая и Зала Лазароф в една от общините в Монтевидео, кръстена на един от моите чичовци тук, част от фамилия Лазароф, основала Ф.К. Данубио и известен и много почитан тук музикант - Jorge (Georgi) Lazaroff - Choncho. С нас отново бяха и роднините Лазаров, чийто бащи Мигел (Михаил) и Juan (Хуан) Лазаров основават и развиват клуба, след като емигрират от Пловдив в Уругвай. "Esta es tu casa" бяха думите им, когато стъпихме на Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff Stadium и никога няма да ги забравя!“ (Ванина Лазарова)