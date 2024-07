Ботев с томбола: Познаваш резултата с Панатинайкос - получаваш билет за концерт

© След серията от декларации в последните часове, Ботев (Пловдив) пусна специална томбола за мача с Панатинайкос.



"Жълто-черните" дават възможност на своите фенове да познаят резултата от сблъсъка с гърците, а победителите ще получат два билета за концерта на Горан Брегович.



Ето какво пишат "канарчетата":



Познай точния резултат от мача с Панатинайкос и можеш да спечелиш два билета за предстоящия концерт на стадион Христо Ботев - The Best of Горан Брегович.



Напиши своята прогноза като коментар под тази публикация.



Имаш време до 20:45 часа на 1-ви август.



Ще обявим победителя на 3-ти август с коментар под тази публикация, като той трябва да се свърже на лично съобщение с нас, за да разбере как да получи наградата си!