|
|Голямо признание за Ботев от властта в Пловдив за спечелената купа
Отборът на Ботев (Пловдив) получи поредно признание след спечелената Купа на България срещу Лудогорец (Разград).
© Plovdiv24.bg
На предстоящата сесия на Общинския съвет футболистите и треньорът на "канарчетата" ще бъдат удостоени с отличието "Почетна значка на град Пловдив".
Ето и пълното предложение, което ще бъде гласувано на 20 юни:
С настоящото предложение искаме да отдадем заслуженото за постигнатите резултати, които допринасят за имиджа на град Пловдив като град на спортни шампиони.
Вземайки предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, както и във връзка е чл. 4, т.1, чл. 33, чл.42, т.З от Наредба за символиката и отличията на община Пловдив, Ви предлагаме да вземем следното
I. Удостоява с отличието "Почетна значка на град Пловдив“
1. Душан Керкез - старши треньор
2. Хидайет Ханкич - футболист
3. Джон Емануел - футболист
4. Съксес Укаки - футболист
5. Йонас Там - футболист
6. Дилан Мартенс - футболист
7. Мартин Секулич - футболист
8. Ивелин Попов - футболист
9. Фаустас Степонавичус - футболист
10. Джеймс Етоо - футболист
11. Самуел Акере - футболист
12. Николай Минков - футболист
13. Димитър Папазов - футболист
14. Антоан Конте - футболист
15. Антонио Перера - футболист
16. Даниел Кайзер - футболист
17. Диабате Сирики - футболист
18. Янис Карабельов - футболист
19. Кинтунту Иланда - футболист
20. Лъчезар Балтанов - футболист
21. Уме Емануел - футболист
22. Матвей Игонен - футболист
23. Константинос Балоянис - футболист
24. Кристиан Нвачукву - футболист
25. Ивайло Видев - футболист
26. Стефан Смъркалев - футболист
27. Атанас Чернев - футболист
28. Георги Николов - футболист
МОТИВИ: Настоящото предложение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4, т.1, чл.ЗЗ и чл.42, т.З от Наредба за символиката и отличията на община Пловдив, приета с решение № 455, взето с протокол. № 20 от 29.11.2018г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 62
|