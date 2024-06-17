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Голямо признание за Ботев от властта в Пловдив за спечелената купа
Автор: Тодор Благов 13:33Коментари (2)1194
© Plovdiv24.bg
Отборът на Ботев (Пловдив) получи поредно признание след спечелената Купа на България срещу Лудогорец (Разград).

На предстоящата сесия на Общинския съвет футболистите и треньорът на "канарчетата" ще бъдат удостоени с отличието "Почетна значка на град Пловдив".

Ето и пълното предложение, което ще бъде гласувано на 20 юни:

С настоящото предложение искаме да отдадем заслуженото за постигнатите резултати, които допринасят за имиджа на град Пловдив като град на спортни шампиони.

Вземайки предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, както и във връзка е чл. 4, т.1, чл. 33, чл.42, т.З от Наредба за символиката и отличията на община Пловдив, Ви предлагаме да вземем следното

I.      Удостоява с отличието "Почетна значка на град Пловдив“

1.     Душан Керкез - старши треньор

2.      Хидайет Ханкич - футболист

3.      Джон Емануел - футболист

4.      Съксес Укаки - футболист

5.      Йонас Там - футболист

6.      Дилан Мартенс - футболист

7.      Мартин Секулич - футболист

8.      Ивелин Попов - футболист

9.      Фаустас Степонавичус - футболист

10.     Джеймс Етоо - футболист

11.     Самуел Акере - футболист

12.     Николай Минков - футболист

13.     Димитър Папазов - футболист

14.     Антоан Конте - футболист

15.     Антонио Перера - футболист

16.     Даниел Кайзер - футболист

17.     Диабате Сирики - футболист

18.     Янис Карабельов - футболист

19.     Кинтунту Иланда - футболист

20.      Лъчезар Балтанов - футболист

21.      Уме Емануел - футболист

22.      Матвей Игонен - футболист

23.      Константинос Балоянис - футболист

24.      Кристиан Нвачукву - футболист

25.      Ивайло Видев - футболист

26.      Стефан Смъркалев - футболист

27.      Атанас Чернев - футболист

28.      Георги Николов - футболист

МОТИВИ: Настоящото предложение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4, т.1, чл.ЗЗ и чл.42, т.З от Наредба за символиката и отличията на община Пловдив, приета с решение № 455, взето с протокол. № 20 от 29.11.2018г.
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За Зингито няма ли някой останал медал хахах. Срам. То е ясно че финала е нагласен, ама от 28 таджикистанци и пакистанци само 8 българи за цвят. Срам и позор.
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