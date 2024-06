Промяна в контролните срещи на Ботев, две ще се играят на "Колежа"

© Plovdiv24.bg Ботев (Пловдив) ще изиграе две от летните си контроли на стадион "Христо Ботев“. Става дума за мача срещу Берое на 22 юни и на 3 юли срещу Крумовград.



Всички привърженици могат да посетят двубоите, като входът за контролните срещи е безплатен. Часовете на двубоите ще бъдат допълнително уточнени и оповестени.



По време на лятната си подготовка Ботев ще проведе лагер в Правец от 23 юни до 2 юли. Преди и след това "жълто-черните“ ще продължат подготовката си на своята клубна база "Никола Щерев – Старика“.



Програмата за приятелските срещи претърпя и някои леки промени, като за момента списъкът с контроли изглежда по следния начин.



22.06 – Ботев vs Берое (стадион "Христо Ботев“)



25.06 – Ботев vs Черно море (в Тетевен или Правец)



28.06 – ЦСКА 1948 vs Ботев (в Бистрица)



02.07 – Ботев vs Ботев II (на футболен комплекс "Никола Щерев – Старика“)



03.07 – Ботев vs Крумовград (стадион “Христо Ботев")