ПФК Ботев организира пролетен благотворителен бал, поканата е 113 лв.

© Ръководството на ПФК "Ботев“ използва официалния клубен сайт, за да направи важно съобщение към ботевистите. То е свързано с отбелязването на 113 години от основаването на "жълто-черния" футболен клуб, както и с организирането на Пролетен благотворителен бал.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ръководството на ПФК Ботев:



Уважаеми ботевисти,



На 11 март 2025 година любимият ни Ботев Пловдив ще отбележи 113 години от своето основаване с Пролетен благотворителен бал, който ще се състои в ресторанта на емблематичния хотел DoubleTree by Hilton Plovdiv Center.



През годините нашият клуб е изграждал своя облик на уважавана обществена институция, създавайки и подкрепяйки множество благородни инициативи със социален и благотворителен характер. Продължавайки тази традиция, по време на тържеството ще подкрепим две благородни каузи, съпричастността към които възприемаме като наш обществен дълг:



Инициативата на нашите приятели и партньори от "Фондация Жълто и Черно“ за набиране на средства за изграждане паметник на легендарния Динко Дерменджиев – Чико и кампанията на ПФК "Ботев“ за набиране на средства за закупуването на модерна медицинска апаратура за нуждите на Клиниката по детска хирургия в УМБАЛ "Свети Георги“.



Кулминация на тържеството, посветено на 113-годишнината от основаването на Ботев Пловдив, ще бъде участието в "жълто-черния“ празник на звездата на българската музика Орлин Павлов.



По време на събитието ще бъде разигран благотворителен търг, на който всички ботевисти ще могат да наддават за атрактивни и стойностни артикули, свързани с историята и настоящето на Ботев Пловдив и България.



Тези от вас, които желаят да изразят своята съпричастност и подкрепа към благородните каузи, зад които заставаме, могат да заявят своето присъствие на Пролетния бал на клуба, закупувайки своята благотворителна покана на стойност 113 лева в срок до 09.03.2025 година, включително. За контакти: Мими Вишева, 0894 713 752



Повече информация за събитието може да откриете на нашия сайт.



Това събитие достига до вас благодарение на нашите партньори:



DoubleTree by Hilton Plovdiv Center - със своето уникално местоположение и модерни удобства, хотелът предлага незабравимо изживяване на всички свои гости.



Винен партньор на гала-вечерята е модерната изба New Bloom Winery.



Icelandic Glacial - много кратен носител на наградата "Водата с най-добър вкус на планетата“.



11 март, 19:12 часа, ресторант на хотел DoubleTree by Hilton, Plovdiv Center.



Събитието е с дрескод: Официално вечерно облекло.



Очакваме ви!



С уважение,



Ръководството на ПФК "Ботев“