Автор: Стойчо Генов 14:30 / 30.03.2026 14:30 / 30.03.2026 781 781

Шест момичета от школата на Ботев Пловдив взеха участие в тренировъчен лагер на националния отбор на България, похвалиха се от "жълто-черния" клуб.



Това са Йолина Кантарска, Антония Вантова, Александра Динева, Велезара Боева, Калина Кузманова и Никол Недева.



Лагерът на националния отбор за Зона “Юг" се проведе в град Хасково.