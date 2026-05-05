Отборът на пловдивския ФК Пълдин постигна 7-ата си поредна победа в националния футболен шампионат при девойките до 16 години. Момичетата на треньора Ангел Славов се наложиха над Лудогорец с 2:1 и по този начин завършиха на първо място в Група А с актив от 30 точки. Двубоят срещу тима от Разград се игра на неутралния терен в Дряново.

Пловдивчанки започнаха по-силно срещата и поведоха още през първата част след попадение на Зара Христова. След почивката Пълдин продължи да играе уверено, въпреки че Лудогорец успя да изравни резултата. В крайна сметка Деница Терзиева се разписа от дузпа за окончателното 2:1.

С успеха Пълдин се класира за полуфиналите в първенството. Там съперник на пловдивчанки ще е отборът на НСА (София), който завърши на второ място в Група Б. Изходът се решава в два мача на разменено гостуване, като първият двубой е на 10 май от 16:00 часа в София. Реваншът е на 16 май от 11:00 часа на стадиона в село Труд.

В другия полуфинал ще играят Етър (Велико Търново) и ЦСКА (София).