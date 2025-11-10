© виж галерията Отборът на Пълдин спечели инфарктно дербито на Пловдив в женския футбол. Възпитаничките на треньора Ангел Славов победиха Енко с 1:0 в двубой от 12-ия кръг на женския елитен шампионат.



Мачът се игра на терена в село Труд, а единственото попадение падна в 85-ата минута и бе дело на Мария Стойчева.



Така Пълдин има вече актив от 22 точки и заема 6-о място във временното класиране. Енко е на предпоследното 11-о място с 4 точки (1 победа и 1 равенство).