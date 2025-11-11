ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (15)
ФК Пълдин блесна с рекордните 13 повиквателни за национални гарнитури на България
Автор: Стойчо Генов 15:20
©
виж галерията
Женският футболен клуб ФК Пълдин (Пловдив) продължава да затвърждава името си като една от най-силните школи в страната, след като цели 13 футболистки получиха повиквателни за различните гарнитури на националния ни отбор.

Пет състезателки на Пълдин ще облекат екипа на "лъвиците“ в предстоящите квалификации за Европейско първенство U19, които ще се проведат в Албена.

Сред избраниците на националния селекционер попаднаха: Теодора Митова, Огняна Бургоджиева, Силяна Михалева, Йорданка Парнарова и Никол Митцковска.

България ще се изправи срещу изключително класни съперници – Полша, Швеция и Република Ирландия – в битка за място сред най-добрите на континента.

Две от младите надежди на клуба също ще защитават цветовете на България при девойките до 17 години. Повиквателни получиха: Виктория Сургучева и Ивон Апостолова.

Техните квалификации ще се проведат в Лисабон, Португалия, където България ще се изправи срещу Португалия, Испания и Унгария – едни от водещите сили в европейския женски футбол.

Освен националните повиквателни, ФК Пълдин ще има и силно присъствие в регионалната селекция на България – зона ЮГ (U14, U15 и U16), която се събира на тренировъчен лагер.

Сред избраниците са: Деница Димитрова Терзиева, Зара Данаилова Христова, Юлияна Стойлова Уцева, Анастасия Михайлова Матева, Невена Боянова Йорданова, Яница Петрова Янакиева.

ФК Пълдин отново доказва, че е сред водещите школи за развитие на млади таланти в българския женски футбол. 13-те повиквателни са признание за сериозната работа на треньорския щаб и отдадеността на момичетата, които продължават да прославят клуба и града на национално и международно ниво.
Зареждане! Моля, изчакайте ...

Класиране Резултати

