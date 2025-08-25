© виж галерията Пловдивското дерби в женския футбол между отборите на ФК Енко и ФК Пълдин завърши с разгромния резултат 0:6 в полза на гостите от Пълдин. Двубоят бе от първия кръг на новия национален шампионат при дамите и се игра на терена в село Маноле.



Възпитаничките на треньора Ангел Славов бяха безапелационни и вкараха по 3 попадения във всяко полувреме.



В герой за Пълдин се превърна Теодора Митова, която реализира 4 гола. Другите две попадения бяха дело на Зара Христова и Силяна Михалева.



Пълдин игра в състав:



1. Огняна Бургоджиева, 3. Йорданка Парнарова, 22. Диана-Михаела Атанасова (к), 16. Александра Маринова, 7. Виктория Сургучева, 15. Никол Мицковска, 11. Силяна Михалева, 9. Анастасия Матева, 10. Зара Христова, 88. Ивон Апостолова, 13. Теодора Митова.



В същото време от ФК Пълдин обявиха прием за момичета от 6 до 16 години, които да тренират в клуба.



Гледайте в прикаченото видео как паднаха 6-те попадения в дербито на Пловдив при жените!



