Женският футболен клуб Локомотив Пловдив вече има нова тренировъчна екипировка. Тя бе осигурена от привърженици на "черно-белите" от групата "THE MAGIC OF PLOVDIV", научи Plovdiv24.bg.



Новият екип вече бе изпробван от момичетата на треньора Ангел Славов. Специалистът също благодари на феновете за огромния жест.



"Големи благодарности на феновете от "THE MAGIC OF PLOVDIV" за чудесната тренировъчна екипировка. За пореден път показахме, че феновете и отборът можем да сме едно цяло!!!!", написа Ангел Славов в личния си профил във Фейсбук.