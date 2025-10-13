Дамите на Пълдин с важна победа в Стара Загора, излязоха на 4-о място

© Пловдивският ФК Пълдин победи Локомотив (Стара Загора) с 2:1 като гост в мач от 8-ия кръг на женското елитно футболно първенство.



Възпитаничките на треньора Ангел Славов шокираха домакините с отлична игра в защита, като вкараха и двете си попадения през първото полувреме.



При изпълнение на корнер Йорданка Парнарова засече отлично топката и реализира за 0:1.



Малко след това последва груба грешка в защитата на Локомотив, от която се възползва Теодора Митова, пращайки топката в мрежата за 0:2.



Десет минути преди края на мача старозагорки върнаха едно попадение, но момичетата на Пълдин успяха да запазят преднината си до последния съдийски сигнал.



Така Пълдин измести съперника си от четвъртото място във временното класиране. Двата отбора имат по 16 точки, но предимството на пловдивчанки е заради успеха в директния сблъсък. Лидер е Лудогорец с 22 точки, следван от Севлиево лейдис с 21 и НСА с 18 точки.