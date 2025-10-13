ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (7)
Дамите на Пълдин с важна победа в Стара Загора, излязоха на 4-о място
Автор: Стойчо Генов 11:13Коментари (0)100
©
Пловдивският ФК Пълдин победи Локомотив (Стара Загора) с 2:1 като гост в мач от 8-ия кръг на женското елитно футболно първенство.

Възпитаничките на треньора Ангел Славов шокираха домакините с отлична игра в защита, като вкараха и двете си попадения през първото полувреме.

При изпълнение на корнер Йорданка Парнарова засече отлично топката и реализира за 0:1.

Малко след това последва груба грешка в защитата на Локомотив, от която се възползва Теодора Митова, пращайки топката в мрежата за 0:2.

Десет минути преди края на мача старозагорки върнаха едно попадение, но момичетата на Пълдин успяха да запазят преднината си до последния съдийски сигнал.

Така Пълдин измести съперника си от четвъртото място във временното класиране. Двата отбора имат по 16 точки, но предимството на пловдивчанки е заради успеха в директния сблъсък. Лидер е Лудогорец с 22 точки, следван от Севлиево лейдис с 21 и НСА с 18 точки.
Още по темата: общо новини по темата: 356
24.09.2025
09.09.2025
09.09.2025
02.09.2025
25.08.2025
30.06.2025
предишна страница [ 1/60 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Юношите на Локо с две победи над отбори от академията на Лилчо Арсов
 Вторият отбор на Марица громи със 7 гола, остана на върха в "А" ОФГ
 Легендата празнува! Честито на голмайстор №1 в родния елит за всички времена
 Илиян Филипов спомена за крана, от който е слязъл, обиди Гонзо с компрометираща снимка
 Ще може ли Северна Ирландия да обърка днес сметките на Германия?
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: