ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (14)
Две момичета от ФК Пълдин ще играят за България в турнир на УЕФА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:40Коментари (0)218
©
Две момичета от пловдивския ФК Пълдин получиха повиквателни за националния отбор по футбол за девойки до 15 години. Това са Деница Терзиева и Невена Йорданова.

Девойките ще участват в Турнир за развитие на УЕФА, който ще се проведе в словенския град Катеж от днес до 30 септември.

В надпреварата ще участват отборите на България, Северна Македония и домакините от Словения.
Още по темата: общо новини по темата: 355
09.09.2025
09.09.2025
02.09.2025
25.08.2025
30.06.2025
31.05.2025
предишна страница [ 1/60 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Зетова подаде оставка, ще има нов селекционер на женския национален отбор
 Ето го! Гонзо обяви новия национален селекционер
 Фен зона за мача Ботев - ЦСКА 1948, вратите на стадиона отварят в 16:00 часа
 Предстои второто издание на пловдивските училищни "Игри на волята"
 Първа публична поява на Томаш след уволнението му от ЦСКА
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: