Две момичета от ФК Пълдин ще играят за България в турнир на УЕФА

© Две момичета от пловдивския ФК Пълдин получиха повиквателни за националния отбор по футбол за девойки до 15 години. Това са Деница Терзиева и Невена Йорданова.



Девойките ще участват в Турнир за развитие на УЕФА, който ще се проведе в словенския град Катеж от днес до 30 септември.



В надпреварата ще участват отборите на България, Северна Македония и домакините от Словения.