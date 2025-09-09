ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (6)
За първи път наградиха най-добия треньор в женския футбол
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:40Коментари (0)164
©
виж галерията
Диана Динева бе наградена за най-добър треньор в женския футбол за изминалия сезон 2024/2025. Наставничката на Локомотив (Стара Загора) получи статуетката от президента на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и член на Изпълкома на БФС Мила Христова.

Това стана преди началото на шампионатния мач от 3-ия кръг на националното женско първенство срещу отбора на ФК Академия за футболна развитие, спечелен от Локомотив (СтЗ) с 9:2.

Динева спечели организираната от АБФ анкета "Футболист на футболистите“, като тази година за първи път родните футболистки избираха най-добър треньор в женското първенство.

Треньорът на Локомотив (Стара Загора) получи най-много гласове, изпреварвайки Валентина Господинова (НСА) и Елена Пеева (Лудогорец).
Още по темата: общо новини по темата: 353
02.09.2025
25.08.2025
30.06.2025
31.05.2025
30.05.2025
29.05.2025
предишна страница [ 1/59 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Локо триумфира в Пловдив след финал срещу Левски и 5 победи от 5 мача
 ФК Атлетик: Бъдещето на футбола в Куклен е светло!
 Илиян Филипов ще даде яснота за раздялата с Ивелин Попов
 Петър Андреев: Искам да бележа срещу Ботев! Перде съм и посвещавам головете на хейтърите
 Трети американец подсили Локомотив Пловдив
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: