© виж галерията Диана Динева бе наградена за най-добър треньор в женския футбол за изминалия сезон 2024/2025. Наставничката на Локомотив (Стара Загора) получи статуетката от президента на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и член на Изпълкома на БФС Мила Христова.



Това стана преди началото на шампионатния мач от 3-ия кръг на националното женско първенство срещу отбора на ФК Академия за футболна развитие, спечелен от Локомотив (СтЗ) с 9:2.



Динева спечели организираната от АБФ анкета "Футболист на футболистите“, като тази година за първи път родните футболистки избираха най-добър треньор в женското първенство.



Треньорът на Локомотив (Стара Загора) получи най-много гласове, изпреварвайки Валентина Господинова (НСА) и Елена Пеева (Лудогорец).