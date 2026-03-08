ЗАРЕЖДАНЕ...
Приятна изненада за 8 март за двата пловдивски клуба в женското футболно първенство
Женският футбол в България се развива благодарение на усилията, постоянството и любовта към играта на десетки момичета и жени, които всеки ден излизат на терена, за да защитават цветовете на своите клубове и националния отбор. Тяхната страст към футбола, дисциплината и борбеният дух са пример, че футболът принадлежи на всички – независимо от пол и възраст.
С тази кампания Асоциацията на българските футболисти отправя ясно послание за уважение, равнопоставеност и признание към всички жени, които са част от футболната общност.
В знак на признателност и подкрепа АБФ подари по една роза на всички футболистки и треньори, участващи в Женското футболно първенство на България, както и на жените от Националния отбор на България.
С този символичен жест АБФ изразява уважението си към тяхната отдаденост и принос към развитието на българския футбол, като подчертава, че зад всяка успешна игра стоят сила, характер и любов към спорта.
Честит празник на всички жени!
