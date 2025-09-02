© виж галерията Пловдивският ФК Пълдин постигна разгромяваща победа във втория кръг от новия национален шампионат при дамите! Момичетата на треньора Ангел Славов се саморазправиха срещу отбора на АФР (София) с 12:0 като гости, като двубоят се игра на стадиона в Пирдоп.



Това бе втори пореден успех на пловдивчанки, които оглавиха временното класиране с пълен актив от 6 точки и по-добра голова разлика от Лудогорец и Локомотив (Стара Загора), които също са с по две победи.



Интрига в Пирдоп нямаше, тъй като още до почивката Пълдин водеше със 7:0. Първи минути с екипа на ФК Пълдин записа 13-годишната Юлияна Гуцева, която дори се разписа веднъж. Преди няколко дни тя бе привлечена от Ботев (Пловдив), където беше капитан на отбора до 16 години.



Хеттрик в Пирдоп записа друго 13-годишно момиче - Зара Христова, а това е явно доказателство, че в клуба работят отлично с подрастващите.



С по две попадения се отчетоха Диана-Михаела Атанасова и Ивон Апостолова. По веднъж се разписаха още Теодора Митова, Йорданка Парнарова, Белис Халил и Силяна Михалева.



ФК Пълдин игра в стартов състав:



1. Огняна Бургоджиева, 7. Виктория Сургучева, 3. Йорданка Парнарова, 22. Диана-Михаела Атанасова (к), 6. Александра Маринова, 15. Никол Мицковска, 11. Силяна Михалева, 8. Деница Терзиева, 13. Теодора Митова, 10. Зара Христова, 88. Ивон Апостолова.