Спортните новини:
Дамите на ФК Пълдин се изкачиха на 5-о място в елитния шампионат след категорична победа
Автор: Стойчо Генов 14:22Коментари (0)67
©
виж галерията
Отборът на Пълдин (Пловдив) победи категорично ФК "Академия за футболно развитие" с 6:1 в двубой от 13-ия кръг на женския елитен шампионат.

Още през първото полувреме момичетата на треньора Ангел Славов поведоха уверено с 3:0, а през второто добавиха още 3 попадения. Съперникът успя да върне един гол, но това не промени развоя на срещата.

С успеха Пълдин има вече актив от 25 точки и изскочи на 5-о място във временното класиране.

Сега за тима следва кратка пауза заради квалификациите на националните отбори U17 и U19.

Следващият мач на Пълдин е на 6 декември като гост на Етър (Велико Търново).

"Браво на отбора за желанието, концентрацията и силната игра", написаха по случай победата от ФК Пълдин.
