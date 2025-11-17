© виж галерията Отборът на Пълдин (Пловдив) победи категорично ФК "Академия за футболно развитие" с 6:1 в двубой от 13-ия кръг на женския елитен шампионат.



Още през първото полувреме момичетата на треньора Ангел Славов поведоха уверено с 3:0, а през второто добавиха още 3 попадения. Съперникът успя да върне един гол, но това не промени развоя на срещата.



С успеха Пълдин има вече актив от 25 точки и изскочи на 5-о място във временното класиране.



Сега за тима следва кратка пауза заради квалификациите на националните отбори U17 и U19.



Следващият мач на Пълдин е на 6 декември като гост на Етър (Велико Търново).



"Браво на отбора за желанието, концентрацията и силната игра", написаха по случай победата от ФК Пълдин.