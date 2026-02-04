ИЗПРАТИ НОВИНА
Пример за феърплей, уважение и приятелство! Локо и Ботев със съвместен лагер при девойките
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:38Коментари (0)174
Девойките до 11 и до 13 години на двата големи пловдивски съперника – Локомотив и Ботев, доказаха, че любовта към футбола може да бъде по-силна от всяко съперничество.

В свят, в който все по-често говорим за разделение – на цветове, отбори и убеждения, понякога най-ценните уроци идват от най-малките.

Двата отбора проведоха съвместен подготвителен лагер в град Брацигово – място, което за няколко дни се превърна в символ на уважение, приятелство и единство. Отбори, които по традиция се изправят един срещу друг на терена, този път застанаха рамо до рамо, водени от общата страст към играта.

Лагерът премина в интензивна и добре структурирана подготовка – множество тренировки на терен, занимания за физическа издръжливост, както и разнообразни извънтренировъчни отборни дейности, съобщава БГНЕС. Освен спорта, децата имаха възможност да се включат в игри, активности и забавления, които допълнително сплотиха двата отбора, смях и много усмивки – далеч от напрежението на дербитата и близо до истинската същност на спорта изпълниха престоят им.

"Този лагер показа нещо изключително важно – че децата могат да бъдат пример. Пример за това, че съперничеството не означава омраза, че различните цветове могат да съществуват в уважение, и че подкрепа и приятелство могат да се намерят дори от "противника“. В този момента футболът не разделяше – той обединяваше. Ако ще защитаваме нещо, нека в уважението. Ако ще възпитаваме, нека е с пример. Примерът идва от децата! И точно в това е най-голямата му победа", заяви треньорката в школата на "жълто-черните" Мая Политова.
Статистика: