Дамите на Пълдин (Пловдив) записаха втора поредна победа след подновяването на мачовете от пролетния дял в националното женско първенство по футбол. Момичетата на треньора Ангел Славов се наложиха над Севлиево Лейдис с минималното 1:0 на стадиона в село Труд.припомня на читателите си, че в предишния кръгЕдинственото попадение в Труд падна през второто полувреме и бе дело на Теодора Митова. Тя бе изведена сама срещу вратарката и с чудесен прехвърлящ удар прати топката в мрежата.Следващият мач на ФК Пълдин ще се играе отново в с. Труд. Съперник в него ще е отборът на ФК ЛП Суперспорт."Момичета показаха характер и се бориха до последната минута, въпреки че бяха изминали само 48 часа от предишния ни мач. Ако някой от бизнеса на Пловдив реши да подкрепи отбора, е добре дошъл. Изпитваме големи затруднения и трябва да намерим подкрепа за едно по-добро развитие и по-добри резултати", заяви треньорът на ФК Пълдин Ангел Славов.