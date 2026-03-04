ЗАРЕЖДАНЕ...
Дамите на Пълдин с втора поредна победа, треньорът призова за помощ
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че в предишния кръг пловдивчанки победиха Пирин Лейдис с 3:0 като гости.
Единственото попадение в Труд падна през второто полувреме и бе дело на Теодора Митова. Тя бе изведена сама срещу вратарката и с чудесен прехвърлящ удар прати топката в мрежата.
Следващият мач на ФК Пълдин ще се играе отново в с. Труд. Съперник в него ще е отборът на ФК ЛП Суперспорт.
"Момичета показаха характер и се бориха до последната минута, въпреки че бяха изминали само 48 часа от предишния ни мач. Ако някой от бизнеса на Пловдив реши да подкрепи отбора, е добре дошъл. Изпитваме големи затруднения и трябва да намерим подкрепа за едно по-добро развитие и по-добри резултати", заяви треньорът на ФК Пълдин Ангел Славов.
