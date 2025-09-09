ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (17) | Вчера (6)
Дамите на Пълдин разгромиха Етър с 11:1 и запазиха лидерската си позиция
Автор: Стойчо Генов 17:15Коментари (0)249
©
виж галерията
Пловдивският ФК Пълдин постигна трета поредна разгромяваща победа през новия сезон от националното футболно първенство при дамите! Момичетата на треньора Ангел Славов удариха Етър (Велико Търново) с 11:1 и запазиха първото място във временното класиране с пълен актив от 9 точки и голова разлика 29:1.

Също с 9 точки са отборите на Лудогорец и Локомотив (Стара Загора).

По средата на първото полувреме отборът на Етър остана с човек по-малко след тежка контузия на своя състезателка. За нещастие на гостите, те нямаха резерва, която да е над възрастовата граница и да може да влезе в игра, което допълнително наклони везните в полза на Пълдин.

Първото полувреме завърши при резултат 4:0 за домакините, а през втората част превъзходството им стана още по-категорично. Точни за пловдивчанки бяха Теодора Митова, Михаела Славчева, Йорданка Парнарова, Александра Маринова, Силяна Михалева и Зара Христова.

Етър все пак стигна до почетно попадение в края на двубоя. След грешка в отбраната на домакините Зорница Коева успя да намали, оформяйки крайното 11:1.

Още по темата: общо новини по темата: 354
09.09.2025
02.09.2025
25.08.2025
30.06.2025
31.05.2025
30.05.2025
предишна страница [ 1/59 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Пловдивчанинът Атанас Кабов се връща в родната Първа лига
 ПФК Ботев: Направиха индивидуални стелки на магьосника Тодор Неделев
 БФС прати Давидов, Попов и Гинчев на дербито Локо - Лудогорец, новобранец свири на Ботев
 Илиан Илиев вече не е национален селекционер, БФС с официална позиция
 Наш национал пое към Русия
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: