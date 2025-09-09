© виж галерията Пловдивският ФК Пълдин постигна трета поредна разгромяваща победа през новия сезон от националното футболно първенство при дамите! Момичетата на треньора Ангел Славов удариха Етър (Велико Търново) с 11:1 и запазиха първото място във временното класиране с пълен актив от 9 точки и голова разлика 29:1.



Също с 9 точки са отборите на Лудогорец и Локомотив (Стара Загора).



По средата на първото полувреме отборът на Етър остана с човек по-малко след тежка контузия на своя състезателка. За нещастие на гостите, те нямаха резерва, която да е над възрастовата граница и да може да влезе в игра, което допълнително наклони везните в полза на Пълдин.



Първото полувреме завърши при резултат 4:0 за домакините, а през втората част превъзходството им стана още по-категорично. Точни за пловдивчанки бяха Теодора Митова, Михаела Славчева, Йорданка Парнарова, Александра Маринова, Силяна Михалева и Зара Христова.



Етър все пак стигна до почетно попадение в края на двубоя. След грешка в отбраната на домакините Зорница Коева успя да намали, оформяйки крайното 11:1.



