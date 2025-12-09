ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (12)
За първи път от 6 години насам България ще има нов треньор на женския национален отбор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:37Коментари (0)70
©
Българският футболен съюз информира футболната общественост, че договорът на досегашния селекционер на женския национален отбор Силвия Радойска изтече и няма да бъде подновен.

Г-жа Радойска, която е дългогодишен национален състезател и капитан на националния тим по време на активната си кариера, заема поста на селекционер от 2020 г.

Ръководството на Българския футболен съюз й благодари за професионализма, всеотдайната работа и огромния й принос в развитието на женския футбол в България и й пожелава успех в бъдещите й начинания, гласи официалното съобщение от футболната ни централа.

Новият селекционер на женския национален тим ще бъде обявен на по-късен етап.
Още по темата: общо новини по темата: 360
17.11.2025
11.11.2025
10.11.2025
13.10.2025
24.09.2025
09.09.2025
предишна страница [ 1/60 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ботев трябва да променя историята, ако иска да продължи да мечтае за Купата
 Честито! Днес празнува вратарят на Ботев, който не пусна гол при победата над Барса, както и в 4-те си дербита срещу Локо
 Ботев отправи подобрена оферта за нов договор към един от любимците на феновете
 Капитаните на отборите от Първа и Втора лига: Не си сам, Асене!
 В Ботев правят всичко възможно да вдигнат Неделев за "Коритото"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: