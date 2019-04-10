Реабилитиран! Реферът, порязал Ботев със смешна дузпа, сега ще свири на Локо

© Plovdiv24.bg БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 29-ия кръг в Първа лига. Наряд за мача Септември - Локо (Пд) получи Никола Попов, а колегата му Георги Давидов бе определен да свири двубоя между Ботев (Пд) и Черно море.



Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че преди няколко седмици Никола Попов свири мача Левски - Ботев (Пд), в който отсъди смешна дузпа за домакините.



Впоследствие той не беше в съдийските наряди за два кръга, а сега явно вече е реабилитиран.



12 Апр 2019 г. Петък 17:15 ч.



ПФК Славия 1913 - ОФК Дунав 2010



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Стефан Апостолов Апостолов



СН: Ичко Лозев Лозев



12 Апр 2019 г. Петък 19:30 ч.



ПФК Септември - ПФК Локомотив 1926



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Петър Велизаров Митрев



4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб



СН: Евгени Тодоров Геров



13 Апр 2019 г. Събота 17:30 ч.



ПФК Ботев - ПФК Черно море



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев



4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров



СН: Кирил Манолов Лозанов



13 Апр 2019 г. Събота 20:00 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Костадин Ангелов Гергинов



14 Апр 2019 г. Неделя 16:30 ч.



ПОФК Ботев Враца - ФК Верея



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Дениз Пиринов Соколов



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Антон Симеонов Генов



14 Апр 2019 г. Неделя 19:00 ч.



ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов



4-ТИ: Николай Йорданов Колев



СН: Йордан Костадинов Иванов



15 Апр 2019 г. Понеделник 20:00 ч.



ФК Витоша - ФК Етър



ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Тони Бонев Пандарски



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков



СН: Кирил Петков Йорданов