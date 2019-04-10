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Реабилитиран! Реферът, порязал Ботев със смешна дузпа, сега ще свири на Локо
Автор: Стойчо Генов 13:31 / 10.04.2019Коментари (0)764
© Plovdiv24.bg
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 29-ия кръг в Първа лига. Наряд за мача Септември - Локо (Пд) получи Никола Попов, а колегата му Георги Давидов бе определен да свири двубоя между Ботев (Пд) и Черно море.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че преди няколко седмици Никола Попов свири мача Левски - Ботев (Пд), в който отсъди смешна дузпа за домакините.

Впоследствие той не беше в съдийските наряди за два кръга, а сега явно вече е реабилитиран.

12 Апр 2019 г. Петък 17:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ОФК Дунав 2010

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Стефан Апостолов Апостолов    

СН:    Ичко Лозев Лозев     

12 Апр 2019 г. Петък 19:30 ч.

ПФК Септември - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб   

СН:    Евгени Тодоров Геров     

13 Апр 2019 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Ботев - ПФК Черно море

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ:    Станислав Георгиев Тодоров    

СН:    Кирил Манолов Лозанов     

13 Апр 2019 г. Събота 20:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев

4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов       

СН:    Костадин Ангелов Гергинов     

14 Апр 2019 г. Неделя 16:30 ч.

ПОФК Ботев Враца - ФК Верея

ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов      

СН:    Антон Симеонов Генов     

14 Апр 2019 г. Неделя 19:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ:    Николай Йорданов Колев    

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

15 Апр 2019 г. Понеделник 20:00 ч.

ФК Витоша - ФК Етър

ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Тони Бонев Пандарски

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков        

СН:    Кирил Петков Йорданов
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