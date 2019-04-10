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|Реабилитиран! Реферът, порязал Ботев със смешна дузпа, сега ще свири на Локо
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 29-ия кръг в Първа лига. Наряд за мача Септември - Локо (Пд) получи Никола Попов, а колегата му Георги Давидов бе определен да свири двубоя между Ботев (Пд) и Черно море.
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Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че преди няколко седмици Никола Попов свири мача Левски - Ботев (Пд), в който отсъди смешна дузпа за домакините.
Впоследствие той не беше в съдийските наряди за два кръга, а сега явно вече е реабилитиран.
12 Апр 2019 г. Петък 17:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ОФК Дунав 2010
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Стефан Апостолов Апостолов
СН: Ичко Лозев Лозев
12 Апр 2019 г. Петък 19:30 ч.
ПФК Септември - ПФК Локомотив 1926
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Евгени Тодоров Геров
13 Апр 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК Черно море
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Кирил Манолов Лозанов
13 Апр 2019 г. Събота 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
14 Апр 2019 г. Неделя 16:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Верея
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Антон Симеонов Генов
14 Апр 2019 г. Неделя 19:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Йордан Костадинов Иванов
15 Апр 2019 г. Понеделник 20:00 ч.
ФК Витоша - ФК Етър
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Тони Бонев Пандарски
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Кирил Петков Йорданов
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