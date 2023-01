© виж галерията Привърженици на Локомотив Пловдив от групата "The Magic of Plovdiv" изразиха своята благодарност към Бирсент Карагарен. Реакцията на феновете е предизвикана от предстоящия трансфер на офанзивния футболист в отбора на ЦСКА 1948, за което Plovdiv24.bg вече информира читателите си.



Публикуваме без редакторска намеса какво написаха от "The Magic of Plovdiv" в своята официална страница, където поместиха и специален колаж с Карагарен:



Благодарим ти, Биска,!



За всички спомени, които ни донесе!



За всички прекрасни моменти, които изживяхме заедно!



До скоро, Биска - на любимия ни стадион отново заедно, прегърнати ще скачаме и ще пеем за Локомотив !