© Привърженици на Локомотив Пловдив от групата "The Magic of Plovdiv" изказаха своята благодарност към бившия вратар на "черно-белите" Стефан Стайков. Той е легенда на Левски и бивш национален състезател, но печели с Локомотив историческия първи трофей във витрината на клуба - Купата на Съветската армия през 1983 година.



"Приятната ни среща завърши с кратко интервю за всички черно-бели сърца! Убедихме се какво значи за вас любовта Локомотив! До нови срещи, г-н Стайков", написаха от "The Magic of Plovdiv" и публикуваха интервюто с ветерана.



"За преминаването ми в Локомотив съдейства Станчо Бончев, лека му пръст, голям вратар. Тогава той беше треньор, а и в ръководството на клуба. Покани ме и аз се съгласих, тогава играех в Ловеч, след като ме бяха освободили от Левски", спомни си Стефан Стойков.



"Най-ярките ми спомени от Локомотив Пловдив са два - влизането в "А" група и спечелването на Купата на Съветската армия. Аз такова посрещане и такава публика не съм виждал. Това, което изживях по пътя от София до Пловдив, беше нещо фантастично. Да гледаш как никой не може да изпревари рейса на Локомотив заради задръстване от привърженици на отбора", каза още легендарният вратар.



Гледайте в прикаченото видео цялото интервю със Стефан Стайков!



