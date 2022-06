Фенове на Локо: Една мечта на вечния ни град се сбъдва! Нека изкупим всичко!

© Фенове на Локомотив Пловдив започнаха инициатива за купуване на абонаментни карти за изграждащата се в момента Трибуна Бесика, видя Plovdiv24.bg. Тя е под надслов "2800 абонаментни карти за Бесика".



Ето какво публикува на своята страница една от "черно-белите" групи във Фейсбук:



Една мечта на вечния ни град се сбъдва! Официалната бройка на картите е 2 800, точно толкова колкото е и капацитетът на трибуната! Нека изкупим всичко и докажем кои са Господарите на Пловдив за пореден път!



От понеделник (27.06) започва продажбата на абонаментни карти за Бесика! Бъди част от историята!



Инициативата бе подкрепена и от привържениците на Локомотив от групата "The Magic of Plovdiv".



"The Magic of Plovdiv се включваме и подкрепяме цел "2800 карти Трибуна Бесика" и призоваваме всеки един от вас да си закупи карта за мачовете на Локомотив. Бъди част от историята", гласи призивът на "черно-белите" фенове.



Последва и съобщение от Фенклуб Локомотив Пловдив:



Черно-бели братя и сестри,



Започва продажбата на абонаментните карти за предстоящия футболен сезон, който ще е по-специален за нас! В предстоящите месеци ще бъде открита новата трибуна "Бесика“ – мястото на най-запалените черно-бели привърженици! Наш дълг е да подпомогнем клуба в този момент и да купим колкото се може повече карти!



Нашата публика винаги е предизвиквала респект и страхопочитание у противника. Новата "Бесика“ ще бъде лицето на черно-белите привърженици – винаги пълна и вряща като горещ котел! Новата "Бесика“ те очаква! Бъди там!



Картите за мачовете се предлагат в клубния магазин!