Валентич от Дубай: Винаги и само Ботев!

© Фейсбук Треньорът на Ботев (Пд) Азрудин Валентич публикува любопитна снимка от плажа в Дубай, където "жълто-черните" са на подготвителен лагер.



Чрез личния си профил във Фейсбук босненецът показа как трима от футболистите - Кевин Янсон, Маркиньос и вратарят Хидайет Ханкич, позират пред жезлонг, върху който са написали с миди "Samo Botev", видя Plovdiv24.bg.



"Always and ONLY BOTEV" (Винаги и САМО БОТЕВ), е коментарът на самия Валентич към кадъра от Дубай.