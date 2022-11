ПФК Ботев се похвали с нов партньор, феновете ще могат да ползват 20% отстъпка

© Ръководството на ПФК Ботев Пловдив се похвали днес с нов официален партньор. Става въпрос за базираната в Пловдив IT фирма Trierra Soft, която помага на много български бизнеси да се реализират успешно на пазара.



Историята на Trierra Soft започва през далечната 2002г., когато двама инженери с иновативно мислене насочват усилията си към това, да предоставят IT услуги от най-високо качество на българския пазар.



Сервизът за компютърна техника и електроника на Trierra Soft е сред най-модерните в България и обслужва клиенти от цялата страна, изтъкнаха от "жълто-черния" клуб. Софтуерният отдел на Trierra Soft пък се бори за трансформацията на българските бизнеси от затруднени организации към компании, работещи по европейски стандарти. Постигат го с помощта на своите софтуерни продукти и по-конкретно ERP системата ERP Premier. Портфолиото им от клиенти включва водещи български фирми, на които екипът на Trierra Soft гледа като партньори в съвместния растеж.



Управителят на Trierra Soft, Пламен Николов споделя: “Партньорството ни с Ботев Пловдив - футболнен клуб с богата история и едни от най-верните фенове, следва естествения ход на два успяващи бизнеса. Вижданията ни за развитие се припокриват и вярваме, че взаимната подкрепа ще даде голяма стойност както на феновете на клуба, така и на настоящите и бъдещи клиенти.“



Алексей Киричек, Търговски директор на ПФК Ботев Пловдив допълва: "Стремим се да изградим стабилна мрежа от партньори, които се открояват от останали със своето иновативно мислене и професионализъм; компании, които искат да се развиват заедно с Клуба. Trierra Soft е точно такава компания и силно вярваме, че заедно с тях ще предоставим добавена стойност и за нашите фенове.“



Договорът между двете страни предоставя специално намаление от 20% за всички услуги на сервиза за компютърна техника. Програмата важи за ‚жълто-черните‘ фенове с абонаментни карти за сезон 2022/23 и ще може да се активира с предоставянето на клубната членска карта в сервиза на Trierra Soft.



Двете страни планират още много атрактивни IT пакети за всички запалянковци през идната 2023. Последвайте Фейсбук страницата на Trierra Soft, за да сте информирани за всички актуални оферти.