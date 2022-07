© виж галерията Феновете на Апоел (Никозия) отговориха на "бултрасите“ с хореографията си в снощния реванш срещу Ботев от втория предварителен кръг в Лига на конференциите.



Кипърските запалянковци бяха изпълнили своя сектор с цветовете на любимия отбор, а на предпазната мрежа бяха закачили огромен транспарант с надпис: “... Three, four, running is your sport" (... Три, четири, бягането е вашият спорт).



"История в две части“, написаха ултрасите на Апоел в ствоята страница в социалната мрежа и припомниха хореографията на феновете на Ботев от първия мач: “One, two, guess who’s comming for you"“ (Едно, две, познайте кой идва за вас).