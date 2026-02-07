Илиян Радулов взе сет в Пловдив, но отстъпи на световния №105, България губи с 0:2 от Белгия

© Илиян Радулов изигра силен мач, но в крайна сметка загуби със 7:6(3), 4:6, 1:6 от №105 в световната ранглиста Александър Блокс във втората среща от историческия сблъсък между България и Белгия за Купа "Дейвис".



За първи път в историята страната ни участва в Световната група на световното отборно първенство по тенис за мъже. Двубоят в зала "Колодрума" в Пловдив продължи 1 час и 44 минути.



След първия ден от мача България изостава с 0:2 победи от Белгия, като сблъсъкът се играе до три успеха от пет срещи.



Радулов се представи на много високо ниво. При 3:2 гейма във втория сет пловдивчанинът имаше точка за пробив, но Блокс отговори с три отлично изпълнени сервиса и спаси подаването си.



В първия сет Радулов поведе с 4:2, но допусна обрат до 4:5. След това нашето момче отрази два сетбола на собствен сервис при 5:6 и се стигна до тайбрек. В него Илиян Радулов поведе с 6:1 точки и от третата си възможност затвори сета в своя полза.



Блокс проби за 2:1 във втория сет, но Радулов веднага направи рибрейк за 2:2. В следващия гейм Илиян отново имаше точка за пробив, но белгиецът запази хладнокръвие и спечели подаването си. Малко по-късно Блокс стигна до нов пробив и след 6:4 изравни сетовете. Това се отрази на импулса в играта на Радулов, който отстъпи в третия, решителен сет с 1:6.



Мачовете продължават утре от 13:00 ч. в зала "Колодрума" в Пловдив, като за първи път в историята националният отбор на България играе на закрит клей корт.



В неделя програмата стартира с двубоя на двойки, в който българският тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров ще се изправи срещу Сандер Жил и Йоран Флийген. След това ще се изиграят и заключителните срещи на сингъл между първите и вторите ракети на двата отбора.



Зрителите ще могат да закупят билети и на касата на зала "Колодрума".



Всички мачове се излючват пряко по NOVA и NOVA Sport.