ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (0) | Вчера (11)
Илиян Радулов взе сет в Пловдив, но отстъпи на световния №105, България губи с 0:2 от Белгия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:52 / 07.02.2026Коментари (0)220
©
Илиян Радулов изигра силен мач, но в крайна сметка загуби със 7:6(3), 4:6, 1:6 от №105 в световната ранглиста Александър Блокс във втората среща от историческия сблъсък между България и Белгия за Купа "Дейвис".

За първи път в историята страната ни участва в Световната група на световното отборно първенство по тенис за мъже. Двубоят в зала "Колодрума" в Пловдив продължи 1 час и 44 минути. 

След първия ден от мача България изостава с 0:2 победи от Белгия, като сблъсъкът се играе до три успеха от пет срещи.

Радулов се представи на много високо ниво. При 3:2 гейма във втория сет пловдивчанинът имаше точка за пробив, но Блокс отговори с три отлично изпълнени сервиса и спаси подаването си.

В първия сет Радулов поведе с 4:2, но допусна обрат до 4:5. След това нашето момче отрази два сетбола на собствен сервис при 5:6 и се стигна до тайбрек. В него Илиян Радулов поведе с 6:1 точки и от третата си възможност затвори сета в своя полза.

Блокс проби за 2:1 във втория сет, но Радулов веднага направи рибрейк за 2:2. В следващия гейм Илиян отново имаше точка за пробив, но белгиецът запази хладнокръвие и спечели подаването си. Малко по-късно Блокс стигна до нов пробив и след 6:4 изравни сетовете. Това се отрази на импулса в играта на Радулов, който отстъпи в третия, решителен сет с 1:6.

Мачовете продължават утре от 13:00 ч. в зала "Колодрума" в Пловдив, като за първи път в историята националният отбор на България играе на закрит клей корт.

В неделя програмата стартира с двубоя на двойки, в който българският тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров ще се изправи срещу Сандер Жил и Йоран Флийген. След това ще се изиграят и заключителните срещи на сингъл между първите и вторите ракети на двата отбора.

Зрителите ще могат да закупят билети и на касата на зала "Колодрума".

Всички мачове се излючват пряко по NOVA и NOVA Sport.
Още по темата: общо новини по темата: 45
07.02.2026
07.02.2026
07.02.2026
06.02.2026
05.02.2026
04.02.2026
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Локомотив удари ЦСКА в Пловдив и отново е на върха в Супер Волей
 Всички нови попаднаха в групата на Локо, ето на кои ще разчита Душан Косич
 Илиян Филипов: Теренът на "Лаута" - кал, компрометирана настилка и неравности! Как ще се играе дерби там?
 Невероятно! Пловдивчанката Елизара Янева не загуби гейм и ще играе втори пореден финал в Порто
 Александър Василев изигра силен мач в "Колодрума", но отстъпи на световния номер 72
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: