Единственият пловдивчанин в тима на България: Спомените са живи, винаги ме побиват тръпки

© Янаки Милев (вляво) игра за България и миналата година в Пловдив Един от състезателите в отбора на България за Купа "Дейвис" - Янаки Милев, изрази надежда, че тимът ще успее да спечели предстоящия сблъсък с Финландия. Милев е единственият пловдивчанин в настоящия състав на националния ни отбор.



Тенисистът на ТК Локо-98 (Пловдив) говори на пресконференцията преди мачовете срещу Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис". България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" до градския стадион "Пловдив".



Срещите в събота ще започнат в 12.00 ч., а в неделя в 11.00 часа. Входът за зрители ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните.



Янаки Милев се върна към мачовете с Ел Салвадор през миналата година, когато той бе в основата на успеха на България отново в Пловдив.



"Спомените са живи от миналата година. Винаги, когато влизам на първи корт тук, те се завръщат обратно и ме побиват тръпки, защото това, което се случи миналата година беше страхотно. Надявам се тази година да продължим с успехите и да се изкачим в по-горна група", заяви Милев.



Неговият съотборник Пьотр Нестеров също очаква двубоите с Финландия с нетърпение.



"Мога да кажа, че сезонът не беше това, което очаквах. Готов съм за всеки един мач. Процесът върви добре, забавляваме се на корта и очаквам мачовете с нетърпение", каза той.



Александър Донски, който е най-опитният състезател в настоящия състав на България, бе категоричен, че атмосферата в отбора е много добра.



"Много добра енергия има в отбора. Много добре се тренира. Направихме силна подготовка. Вече имам сериозен опит. Всеки има качества, за да направим хубави мачове. Представихме се много добре срещу Румъния, така че очаквам сега да е същото. Надявам се, че като играем пред собствена публика, това да ни донесе още повече амбиция за победа", обясни Донски.



В пресконференцията днес участваха още Анас Маздрашки, както и Илиян Радулов, който обаче е контузен и няма да вземе участие в мачовете.



При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.