Кметът на Пловдив: Очакваме пълна зала и силна подкрепа за българския национален отбор

© Официалното откриване на срещата от Световната група на Купа "Дейвис“ между България и Белгия в зала "Колодрума“ в Пловдив ще се състои на 7 февруари 2026 г. (събота). Вратите на залата ще бъдат отворени в 12:30 часа, като от 13:30 часа е предвидена официална програма, а в 14:00 часа започват първите мачове от двубоя.



В неделя, 8 февруари, спортната програма стартира в 13:00 часа.



От утре – 5-ти февруари, в продажба ще бъдат пуснати еднодневни билети за двата състезателни дни, след като до момента се предлагаха само пакетни пропуски.



Организаторите призовават зрителите да заемат местата си в залата поне 30 минути по-рано, с оглед навременното протичане на спортната програма.



"Подкрепата на Община Пловдив за Купа "Дейвис“ е част от целенасочената ни политика за утвърждаване на града като домакин на значими международни спортни събития. Очакваме пълна зала и силна подкрепа за българския национален отбор“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.



Престижното състезание се организира от Българска федерация по тенис с подкрепата на Министерство на младежта и спорта, Община Пловдив и партньори и се провежда под егидата на Международна тенис федерация.



"Срещата с Белгия е голямо събитие за българския тенис и важна стъпка напред. Вярвам, че националният отбор има потенциала да се бори за победа и да утвърждава мястото на България сред силните тенис държави“, заяви вицепрезидентът на Българската федерация по тенис Георги Чочев.



Жребият за мачовете ще бъде изтеглен в петък, 6 февруари, от 11:30 часа в зала "Евмолпия“ на DoubleTree by Hilton Пловдив. В церемонията ще участват заместник-кметът по спорт и младежки дейности Николай Бухалов, Стефан Цветков и Георги Чочев, като жребият ще бъде излъчен на живо по NOVA Sport.