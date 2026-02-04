ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (15)
Кметът на Пловдив: Очакваме пълна зала и силна подкрепа за българския национален отбор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:33Коментари (0)172
©
Официалното откриване на срещата от Световната група на Купа "Дейвис“ между България и Белгия в зала "Колодрума“ в Пловдив ще се състои на 7 февруари 2026 г. (събота). Вратите на залата ще бъдат отворени в 12:30 часа, като от 13:30 часа е предвидена официална програма, а в 14:00 часа започват първите мачове от двубоя.

В неделя, 8 февруари, спортната програма стартира в 13:00 часа.

От утре – 5-ти февруари, в продажба ще бъдат пуснати еднодневни билети за двата състезателни дни, след като до момента се предлагаха само пакетни пропуски.

Организаторите призовават зрителите да заемат местата си в залата поне 30 минути по-рано, с оглед навременното протичане на спортната програма.

"Подкрепата на Община Пловдив за Купа "Дейвис“ е част от целенасочената ни политика за утвърждаване на града като домакин на значими международни спортни събития. Очакваме пълна зала и силна подкрепа за българския национален отбор“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Престижното състезание се организира от Българска федерация по тенис с подкрепата на Министерство на младежта и спорта, Община Пловдив и партньори и се провежда под егидата на Международна тенис федерация.

"Срещата с Белгия е голямо събитие за българския тенис и важна стъпка напред. Вярвам, че националният отбор има потенциала да се бори за победа и да утвърждава мястото на България сред силните тенис държави“, заяви вицепрезидентът на Българската федерация по тенис Георги Чочев.

Жребият за мачовете ще бъде изтеглен в петък, 6 февруари, от 11:30 часа в зала "Евмолпия“ на DoubleTree by Hilton Пловдив. В церемонията ще участват заместник-кметът по спорт и младежки дейности Николай Бухалов, Стефан Цветков и Георги Чочев, като жребият ще бъде излъчен на живо по NOVA Sport.
Още по темата: общо новини по темата: 39
04.02.2026
03.02.2026
02.02.2026
02.02.2026
25.01.2026
23.01.2026
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Най-новият в Локо с първа тренировка, капитанът се готви във фитнеса
 Тъжно! Локомотивската общност загуби едно голямо черно-бяло сърце!
 Херо ще говори за селекцията в Ботев и очакванията си през сезона
 ПФК Ботев: Той е силен! Той се бори! Той знае смисъла на жълто-черния екип!
 Пример за феърплей, уважение и приятелство! Локо и Ботев със съвместен лагер при девойките
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: