ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (18)
Цвети Пиронкова: Елате в "Колодрума"! Очаква ни истински емоционален сблъсък
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:34Коментари (0)516
©
Спортист №1 на България за 2020 година Цветана Пиронкова сподели очакванията си за предстоящата среща между отборите на България и Белгия за Купа "Дейвис". 

През 2010 г. чаровната пловдивчанка става първата българка, достигнала до полуфинал на "Уимбълдън". Най-високото ѝ класиране в световната ранглиста на WTA е 31-во място, постигнато през септември същата година.

Цвети е рекордьор по брой изиграни мачове за България в турнира "Били Джийн Кинг къп" (бивш "Фед Къп"). През 2010 г. е удостоена със званието "Почетен гражданин на Пловдив", а през 2014 г. печели титлата от силния турнир на твърди кортове в Сидни (Австралия), където на финала побеждава бившата №1 в света Ангелик Кербер.

В кариерата си Цветана Пиронкова има победи и над други бивши номер 1 в света – Ана Иванович, Винъс Уилямс, Виктория Азаренка и Гарбине Мугуруса.

– Предстои исторически мач за Българския национален отбор за мъже за Купа "Дейвис", който за първи път ще играе в Световната група. Какви са твоите очаквания и как видя момчетата?

– Моите очаквания са да се получи истински тенис празник, защото поводът е точно такъв. Самият факт, че това е историческо участие за нашия отбор, ме прави много горда. Сигурна съм, че и момчетата се чувстват по същия начин. Имах възможност да посетя залата още по време на изграждането на корта, който е доста интересен. За първи път в България имаме червен корт в зала. Атмосферата е страхотна и съм убедена, че ни очаква истински тенис празник.

– Видя се с момчетата и с капитана. Как ги виждаш отстрани?

– Според мен настроението в отбора е много добро. Виждам, че се разбират отлично. Радвам се, че имах възможност да контактувам с тях, защото видях капитана на отбора, с когото сме играли заедно още като деца, както и Тихомир Грозданов. Чувствам се много приятно в компанията на целия отбор.

– Ти си участвала в много отборни мачове за "Фед Къп". Какво е по-различното в тези срещи?

– Когато играеш за страната си, има допълнителна емоция. По-емоционално е, но и по-отговорно – това е абсолютен факт. Когато стигнеш до желаната победа, емоциите избухват и това е нещо, което помниш цял живот. Самият факт, че си част от отбор с една обща цел – да представиш страната си по възможно най-добрия начин – е привилегия, отговорност, но и огромно удоволствие.

– Много хора казват, че в отборните мачове ранглистата няма голямо значение. Така ли е според теб?

– Да, и аз смятам, че е така. В последните години в тениса нивата много се изравниха. Ранглистата, разбира се, е фактор – особено в топ 10 и топ 20 – но всички играят добре и са изключително отдадени. Нивото на професионализъм вече е невероятно. Когато на корта има двама професионалисти, шансовете според мен винаги са 50 на 50. Всичко зависи от моментната форма, мотивацията и психоемоционалното състояние на играча. Само ранглистата няма да ти свърши работа – трябва да играеш на максимум.

– Как виждаш това младо поколение? България има най-младия си отбор в историята.

– Смятам, че са изключително стабилни и много мотивирани. В момента се развиват много добре, работят професионално, имат солидна юношеска кариера и сега правят трудния преход към мъжкия тенис. Аз съм абсолютен оптимист. Мисля, че имаме много добро поколение – както при момчетата, така и при момичетата. Има обнадеждаващи резултати и това ми дава увереност за бъдещето.

– Колко важна е публиката в подобни отборни мачове?

– Изключително важна. Публиката е третият играч на корта – това е същността на домакинското предимство. От една страна, имаш възможност да влияеш на условията, но най-вече разчиташ на хората, които те подкрепят. Ако срещу теб има по-емоционални съперници, на които това им влияе, публиката със сигурност може да се окаже решаващ фактор.

– Какво би казала на хората, които ще дойдат в зала "Колодрума"? Какво да очакват?

– Бих ги призовала на първо място да дойдат, защото това ще бъде истински тенис празник – нещо много позитивно за българския спорт и за нашия град. Ще наблюдават два отбора от световна величина, достигнали до тази фаза на турнира. Най-важното е, че със сигурност ще има много емоции. Очаква ни истински емоционален сблъсък.

Интервюто е на официалния сайт на Българската федерация по тенис
Още по темата: общо новини по темата: 43
07.02.2026
06.02.2026
05.02.2026
04.02.2026
04.02.2026
03.02.2026
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Честито! Неделев на Христова възраст! Вижте как капитанът на Ботев бе изненадан в съблекалнята
 Илиев и Умарбаев показаха новите капитански ленти в Локомотив
 Мария Бакалова: Ако сте в Пловдив или наблизо, елате да ги подкрепим!
 Честито на Борислав Караматев
 Шанде няма да става "канарче", имал неоснователно високи финансови претенции
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: