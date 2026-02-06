Огромна изненада! Иван Иванов няма да играе в Пловдив, продадени са над 3000 билета

© Двубоят между Александър Василев и Рафаел Колиньон ще даде началото на историческия сблъсък за България срещу състава на Белгия от турнира за Купа "Дейвис". Това отреди тегленият днес жребий за срещата от Световната група на световното отборно първенство по тенис за мъже.



Двубоят ще се проведе на 7 и 8 февруари в зала "Колодрума" в Пловдив, като за първи път в историята националният отбор на България ще играе на клей корт на закрито. Жребият беше изтеглен в хотел DoubleTree by Hilton Plovdiv Center.



В церемонията по тегленето присъстваха заместник-кметът на Пловдив Николай Бухалов, почетният президент на Българската федерация по тенис Стефан Цветков и вицепрезидентът на федерацията – Георги Чочев.



Александър Василев, който бе с огромен принос за успеха на България срещу Финландия през септември, отново в Пловдив, бе избран за втора ракета на България от капитана на отбора Валентин Димов. Така той ще се изправи срещу Колиньон, който през януари победи Григор Димитров във втория кръг на турнира от сериите ATP 250 в Бризбейн (Австралия).



Вторият мач от програмата в събота ще противопостави номинирания за първа ракета на България Илиян Радулов срещу Александър Блокс.



В неделя срещите стартират с мача на двойки, противопоставящ българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Сандер Жил и Йоран Флийген. След това следват двубоите на сингъл съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до три спечелени мача от възможни пет срещи.



Мачовете в събота ще започнат в 14.00 ч., а в неделя – от 13.00 ч. В 13.30 ч. в събота зрителите ще станат свидетели на специална програма, подготвена от организаторите. Желателно е публиката да заеме местата си по трибуните не по-късно от половин час преди началото на срещите за съответния ден.



До момента са продадени над 3000 билета и очакванията са зала "Колодрума" да бъде пълна за предстоящия исторически двубой. От вчера в продажба са пуснати и единични билети за отделните два дни, като те могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim. В двата дни на мача ще могат да бъдат закупени билети и на касата на зала "Колодрума".



Всички мачове ще се излъчват пряко по NOVA и NOVA Sport.



При победа България ще спори през септември за класиране на финалите на Купа "Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.



Капитанът на България Валентин Димов опита да обясни, че решението Иван Иванов да не бъде включен в програмата за мачовете е продиктувано от тактическата преценка на щаба след внимателно наблюдение на подготовката и формата на всички тенисисти.



"Наблюдавахме ги през цялата седмица, както и на последните турнири и по време на лагера. Заедно с целия екип стигнахме до извода, че това е най-добрият избор за мачовете и сме изградили тактика за победа. Радвам се, че получихме подкрепа от Пловдив и БФТ, а нашите шансове на тази настилка са по-добри“, заяви Валентин Димов.