Александър Донски и Пьотр Нестеров пречупиха Финландия за нова преднина на Купа "Дейвис"

© bgtennis.bg Александър Донски и Пьотр Нестеров спечелиха срещу финландската двойка Хари Хелиоваара и Ото Виртанен след 6:4, 1:6, 7:6(1) в третия двубой от Световна група I на Световното отборно първенство - Купа "Дейвис" за два часа и 21 минути. "Лъвовете" са домакини на тенис тортовете на "Локомотив" в Пловдив.



Сънародниците ни дадоха нова предина на България, след като вчера Василев се справи с Виртанен, а след това Иванов отстъпи пред Руусувуори. По-късно днес предстоят синглите Иван Иванов - Ото Виртанен и Александър Василев срещу Емил Руусувуори.



Финландия е в състав Ото Виртанен (№141 в световната ранглиста), Ееро Васа №504, Емил Руусувуори №677, Оскари Палданиус №954 и Хари Хелиоваара (№7 на двойки) с капитан Ярко Ниеминен.



При крайна победа срещу финландците днес, ще играем квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, отново през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.