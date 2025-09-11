Иван Иванов: Базата в Пловдив е най-добрата в България! Да играя тук пред родна публика е страхотно!

© Шампионът при юношите от тазгодишните издания на "Уимбълдън" и "Ю Ес Оупън" Иван Иванов заяви, че участието пред българска публика е едно от най-добрите усещания за него в спорта. 16-годишният Иванов взе участие в пресконференция в Пловдив преди мачовете срещу Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис".



България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив. Срещите в събота ще започнат в 12.00 ч., а в неделя в 11.00 часа. Входът за зрители ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните.



Иванов коментира успехите си през тази година и обърна внимание на предстоящия преход от юношески към мъжки тенис.



"Не бях очаквал тези успехи в началото на годината. Щастлив съм, както с успеха, така и с труда, който положих. Щастлив съм и от начина, по който напредвам, защото знаете, че всичко в тениса е на психическа основа. Успях да надградя в тази посока", заяви Иванов.



"Базата тук в Пловдив е може би най-добрата в България. Да играя тук пред родна публика е едно от най-добрите чувства", каза Иванов.



"Най-добрите уроци са едни от най-трудните загуби и най-големите победи. След Уимбълдън започнах по-трудно, след което успях да се върна и да спечеля US Open, защото положих много допълнителни усилия, за да се върна. Преминаването към мъжкия тенис е една от най-трудните стъпки в този спорт. Това е нещо, което ще направя следващата година. Дисциплината е едно от най-трудните неща. Да можеш да ставаш всеки ден в 7 часа сутринта и да си по цял ден на корта. Това изисква дисциплина", завърши Иван Иванов.



При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.