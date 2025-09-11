ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (19)
Иван Иванов: Базата в Пловдив е най-добрата в България! Да играя тук пред родна публика е страхотно!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:10Коментари (0)274
©
Шампионът при юношите от тазгодишните издания на "Уимбълдън" и "Ю Ес Оупън" Иван Иванов заяви, че участието пред българска публика е едно от най-добрите усещания за него в спорта. 16-годишният Иванов взе участие в пресконференция в Пловдив преди мачовете срещу Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис".

България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив. Срещите в събота ще започнат в 12.00 ч., а в неделя в 11.00 часа. Входът за зрители ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните. 

Иванов коментира успехите си през тази година и обърна внимание на предстоящия преход от юношески към мъжки тенис.

"Не бях очаквал тези успехи в началото на годината. Щастлив съм, както с успеха, така и с труда, който положих. Щастлив съм и от начина, по който напредвам, защото знаете, че всичко в тениса е на психическа основа. Успях да надградя в тази посока", заяви Иванов.

"Базата тук в Пловдив е може би най-добрата в България. Да играя тук пред родна публика е едно от най-добрите чувства", каза Иванов.

"Най-добрите уроци са едни от най-трудните загуби и най-големите победи. След Уимбълдън започнах по-трудно, след което успях да се върна и да спечеля US Open, защото положих много допълнителни усилия, за да се върна. Преминаването към мъжкия тенис е една от най-трудните стъпки в този спорт. Това е нещо, което ще направя следващата година. Дисциплината е едно от най-трудните неща. Да можеш да ставаш всеки ден в 7 часа сутринта и да си по цял ден на корта. Това изисква дисциплина", завърши Иван Иванов.

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.
Още по темата: общо новини по темата: 26
11.09.2025
10.09.2025
03.09.2025
01.07.2025
24.01.2025
16.09.2024
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Стоичков: Управлението на Гонзо? Аз не живея в България, работя във ФИФА и отговарям за други проекти на други места
 Единственият пловдивчанин в тима на България: Спомените са живи, винаги ме побиват тръпки
 Пловдивски спортисти, преживели трансплантации, благодариха на Общината
 Илиан Илиев: Не съм подавал оставка! Просто отидох и казах, че си тръгвам!
 Димитър Илиев награди шампиони и призьори в детски турнир в Пловдив
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: