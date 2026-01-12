ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (5)
Билети от 31,01 и 51,01 евро за историческия мач в Колодрума, двамата съдии са съпрузи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:41Коментари (0)571
©
Кели Раск (Великобритания) и Кристиан Раск (Дания), които са съпрузи в живота, ще бъдат съдии на стол на срещата от Световната група на Купа "Дейвис" между националните отбори на България и Белгия. Кристиан Раск е добре познат на българската публика, след като ръководи финалната среща на турнира Sofia Open 2021 между Яник Синер и Гаел Монфис.

Пловдив ще бъде домакин на двубоя на 7 и 8 февруари, а срещите ще се проведат в зала "Колодрума". За първи път в историята страната ни ще бъде сред най-добрите отбори в световното отборно първенство за Купа "Дейвис", след впечатляващата победа над Финландия именно в Пловдив през септември миналата година.

Интересът към двубоя е сериозен, като билетите вече са в продажба онлайн тук. Цената им за двата дни е 31,01 и 51,01 евро, в зависимост от местата в залата.

Всички мачове ще се излъчват пряко по NOVA и NOVA Sport.

Националният селекционер ще може да разчита отново на Илиян Радулов, който се завръща в състава, след като пропусна сблъсъка с Финландия заради контузия, но бе част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. В отбора са включени още Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски, а в лагера на тима ще участва и Янаки Милев.

Програмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 ч., а тези в неделя – в 13:00 ч.

Залогът е повече от сериозен – при победа България ще играе през септември за класиране на финалите на Купа "Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.
