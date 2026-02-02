ИЗПРАТИ НОВИНА
Валентин Димов преди историческия мач в Пловдив: С помощта на публиката имаме големи шансове
Автор: Ася Александрова 10:02Коментари (0)101
© ФОКУС
Валентин Димов, капитан на българския национален отбор по тенис, пред Ася Александрова и "Утрото на ФОКУС" преди историческия сблъсък на България в Световна група за Купа "Дейвис": 

"За първи път изграждаме клей корт в зала в България. Шансовете ни за постигане на победа са още по-големи", заяви треньорът на тима ни.

"Тези млади момчета доказаха, че абсолютно всичко е възможно. Още срещу Финландия момчетата показаха, че могат да се противопоставят на всеки един. 

С помощта на публиката, хъса, мотивацията и желанието за победа, имаме големи шансове", категоричен бе Димов.

"Кортът, на който се намирам в момента е страхотен и много красив, а билетите все още не са свършили", разкри още той.

България приема третия от миналогодишното издание тим на Белгия. Двубоите са пред уикенда (7 и 8 февруари) в зала "Колодрума" в Пловдив. 

За първи път в историята страната ни е сред елита на световното отборно първенство за Купа "Дейвис", след впечатляващата победа над Финландия в Пловдив през септември миналата година.

Националният селекционер ще може да разчита отново на Илиян Радулов, който се завръща в състава, след като пропусна сблъсъка с Финландия заради контузия, но бе част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. В отбора са включени още Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски, а в лагера на тима ще участва и Янаки Милев.

Програмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 ч., а тези в неделя – в 13:00 ч.

Залогът е повече от сериозен – при победа България ще играе през септември за класиране на финалите на Купа "Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.
