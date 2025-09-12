ИЗПРАТИ НОВИНА
Жребият е хвърлен! Братовчедът на Гришо открива мача за Купа "Дейвис" в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:00
©
С двубой между Александър Василев и Ото Виртанен (№141 в световната ранглиста) ще бъде дадено началото на дуела между България и Финландия от турнира за Купа "Дейвис". 

Това отреди тегленият днес жребий за срещата от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже, която ще се проведе на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" в гр. Пловдив.

Жребият беше изтеглен в хотел DoubleTree by Hilton в Пловдив.

Шампионът от Уимблъдън и US Open при юношите Иван Иванов ще играе във втория сингъл в събота срещу Емил Руусувуори.

Програмата в неделя ще започне със срещата на двойки, за която са заявени Пьотр Нестеров Александър Донски срещу Ееро Васа и Хари Хелиоваара (№7 в света на двойки).

Следват синглите между Иван Иванов срещу Ото Виртанен и Александър Василев срещу Емил Руусувуори.

България е в състав Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), пловдивчанина Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16г.) с капитан Валентин Димов и помощник треньор Тихомир Грозданов.

Финландия е в състав Ото Виртанен (№141 в световната ранглиста), Ееро Васа №504, Емил Руусувуори №677, Оскари Палданиус №954 и Хари Хелиоваара (№7 на двойки) с капитан Ярко Ниеминен.

Мачовете в събота ще започнат в 12.00 ч, а в неделя от 11.00 ч. Входът за публиката е свободен до запълване на капацитета на трибуните. Преди началото на мачовете в събота ще има официално откриване. Домакините препоръчват зрителите да заемат местата си по трибуните около половин час преди началото срещите.

Всички двубои ще бъдат предавани директно по bTV Action.

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

Срещата за Купа Дейвис се провежда с подкрепата на Министерство на туризма, Община Пловдив и Investing.one.
