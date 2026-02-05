ИЗПРАТИ НОВИНА
Голяма новина от Пловдив за родните звезди в тениса Иван Иванов и Александър Василев
Автор: Стойчо Генов 10:55Коментари (0)611
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Важна новина, свързана с двете млади български звезди на световния тенис Иван Иванов и Александър Василев, бе обявена днес на пресконференция в зала "Колодрума" в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Двамата тенисисти стават посланици на Мастъркард и ОББ и ще играят с логото на новите си спонсори в предстоящия мач на България срещу Белгия за Купа "Дейвис".

Двубоят е на 7 и 8 февруари в зала "Колодрума". За първи път в историята страната ни ще бъде сред най-добрите отбори в световното отборно първенство за Купа "Дейвис".

"За нас това е изключителна привилегия. Ще се радвам да играя с логото на ОББ и да покорявам нови върхове с него", бяха първите думи на Иван Иванов по време на брифинга.

"Много сме щастливи за тази подкрепа. Сигурен съм, че ще представяме с добро лице, както себе си, така и банката", каза Александър Василев.

"Важно е млади таланти като Иван и Александър да бъдат подкрепяни. Те са пример за много хора, както и за нашия персонал от ОББ. Винаги се опитвам да убедя нашите служители, че ако човек има волята и желанието да прави нещо, той ще го постигне. Точно това виждам и в двамата. Те покриват напълно нашето мото, което е "Можеш“. Желая им успех. Аз съм белгиец, но наполовина съм българин. Така че каквото и да се случи през този уикенд в мача България - Белгия, аз ще съм щастлив", заяви Кристоф Де Мил - главен мениджър на ОББ.

Ето какво още заявиха в Пловдив Иван Иванов и Александър Василев:

Иван Иванов: Искам да докажа името си. Когато бях малък, много пъти съм чувал, че това е невъзможна цел. Но аз избрах трудния път и продължих. Накрая явно им доказах, че както аз, така и други българи, могат. С достатъчно труд и дисциплина. Аз се наслаждавам, обичам да научавам нови неща, затова е наслада да ходя на училище.

Не знаех, че Григор Димитров е печелил Ю Ес Оупън и Уимбълдън, когато съм се родил. Такова постижение беше само в сънищата ми. Радвам се, че реализирах една от детските си мечти.

Срещу Финландия направихме триумф в Пловдив. Сега се радваме, че имаме честта да играем срещу Белгия. Миналата година те завършиха трети в турнира, така че това е огромно предизвикателство.

В академията на Надал имаме вътрешен клей и съм тренирал там, но сега в Пловдив е по-различно.

Александър Василев: Мечтая да съм здрав и след това една по една да постигам моите цели в живота. Думичката "не можеш“ не съществува за мен, а на това са ме учили и родителите ми. Аз твърдя, че всеки има собствен път и трябва да си го следва. Академията в Швеция много ми помогна в израстването. Даде ми изключителна мотивация.

Белгия със сигурност е труден съперник, но момчетата са подготвени. Знаем, че можем и ще дадем всичко от себе си. Свикваме с настилката и се надяваме, че тя ще ни даде малко аванс срещу Белгия.

Гледайте в прикаченото видео цялата пресконференция на Иван Иванов и Александър Василев!

