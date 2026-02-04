ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Националите ни вече са в пълен състав в Пловдив, Нестеров и Радулов се включиха в тренировките
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:47Коментари (0)247
©
Националите на България вече тренират в пълен състав в зала "Колодрума" в Пловдив за срещата от Световната група на Купа "Дейвис" срещу Белгия. Двубоят ще се проведе на 7 и 8 февруари.

За първи път в историята страната ни ще бъде сред най-добрите отбори в световното отборно първенство за Купа "Дейвис", след впечатляващата победа над Финландия именно в Пловдив през септември миналата година. 

Във вчерашната следобедна тренировка на отбора се включиха Пьотр Нестеров и Илиян Радулов.

В края на миналата седмица Нестеров спечели титлата на сингъл на турнира от ITF в Монастир (Тунис), а Илиян Радулов игра финал на турнир в Анталия, Турция. Още от неделя пък започна лагерът на отбора с участието на Иван Иванов, Александър Василев, Александър Донски и пловдивчанина Янаки Милев.

За първи път националният отбор на България ще играе на клей корт в зала, като настилката пристигна от Унгария и кортът е в отлично състояние.

Програмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 ч., а тези в неделя – в 13:00 ч.

В четвъртък в зала "Колодрума" от 11:00 ч. ще се проведе пресконференция на българския национален отбор, а от 11:30 ч. ще се проведе пресконференцията на гостите от Белгия.

В петък в 11:30 ч. ще бъде изтеглен жребият в хотел DoubleTree by Hilton Plovdiv Center.

Интересът към двубоя е сериозен, като билетите за местата в близост до корта са пред изчерпване. Билети за мача може да закупите в мрежата на Eventim. Всички мачове пък ще се излъчват пряко по NOVA и NOVA Sport.

Залогът е повече от сериозен – при победа България ще играе през септември за класиране за финалите на Купа "Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.
