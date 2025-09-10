Шампионът от US Open: Много се радвам да играя за България в Пловдив

© Шампионът от Откритото първенство на САЩ при юношите Иван Иванов се завърна в България малко след полунощ, след като полетът му закъсня с няколко часа заради лоши метериологични условия.



"Наистина, когато се прибрах в Академията, получих специално внимание както от Рафаел Надал, така и от целия им отбор. Насладих се много и на трофея от "Уимбълдън", както и на този от Откритото първенство на САЩ. За жалост нямах такова време, каквото имах и на "Уимбълдън", но все пак получих и няколко хубави изказа от Рафа и той ми пожела да продължавам така и да играя по най-добрия начин", каза Иванов пред медиите на летище "Васил Левски".



Това е втори трофей за Иванов от Големия шлем, след като стана и шампион на "Уимбълдън".



"Имаше много големи очаквания за това, след като спечелих "Уимбълдън". Много хора ме питаха дали съм виждал резултата на Григор Димитров от 2008 година. Това ми предаде напрежение, но все пак аз успях да го преодолея и да стигна до един от най-добрите си мачове в Ню Йорк", добави той.



"Направихме български финал, за което съм изключително щастлив, че най-накрая на Откритото първенство на САЩ можахме и се справихме. Александър игра един от най-добрите си тениси до финала и го поздравявам. Очевидно аз намерих малко повече решения в този мач и успях да преодолея повече моите емоции. Надявам се на всичко най-добро и за него", кза още Иван Иванов.



Той ще участва в предстоящите тази седмица срещи на България в турнира за Купа "Дейвис".



"Много се радвам да съм тук и да играя за България. Все пак ще сме рамо до рамо с едни от най-добрите играчи. Наистина се надявам да излезем с позитивен резултат", завърши тенисистът.



Иван Иванов e част от отбора на България за Купа "Дейвис" за мача срещу Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис". България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив. Срещите в събота ще започнат в 12.00 ч., а в неделя в 11.00 часа. Входът за зрители ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните на ТК "Локомотив".



В тима са включени Пьотр Нестеров, Александър Донски, Янаки Милев, Александър Василев и Иван Иванов.



При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.