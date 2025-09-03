ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (18)
Само един пловдивчанин ще играе в родния си град за Купа "Дейвис"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:12Коментари (0)187
©
Капитанът на националния отбор по тенис Валентин Димов обяви състава за мача срещу Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис". България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" до градския стадион "Пловдив".

Срещите в събота ще започнат в 12.00 ч., а в неделя в 11.00 часа. 

Входът за зрители ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните на ТК "Локомотив".

В тима са включени Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), пловдивчанинът Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16г.).

Отборът ще проведе лагер от 7 септември в Пловдив, а в него ще участва и Анас Маздрашки.

Дебют за България за Купа "Дейвис" ще направи Александър Василев, който игра полуфинал при юношите на Уимбълдън, а в момента е осминафиналист на сингъл и на двойки на US Open.

Шампионът от Уимбълдън при юношите Иван Иванов попадна за втори път в състава на България, след като през миналата година той беше част от тима ни при победата над Салвадор. Иванов също се класира вчера за осминафиналите на сингъл на US Open.

Финландия е в състав Ото Виртанен (№123 в световната ранглиста), Ееро Васа №520, Емил Руусувуори №1060, Оскари Палданиус №954 и Патрик Никлас-Сялминен (№210 на двойки) с капитан Ярко Ниеминен.

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.
Още по темата: общо новини по темата: 23
01.07.2025
24.01.2025
16.09.2024
16.09.2024
15.09.2024
13.09.2024
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Eдин от най-талантливите играчи в новата история на пловдивския футбол празнува днес
 Предстои силен международен турнир по джудо
 Пловдив ще кандидатства за Европейска столица на спорта
 Треньорът на Берое си тръгна заради "лични причини", обявиха заместника му
 Локо: Най-доброто тепърва предстои! Първи кадри от тренировките на Казийски
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: