Александър Василев изигра силен мач в "Колодрума", но отстъпи на световния номер 72

© Александър Василев отстъпи пред световния номер 72 Рафаел Колиньон в първата среща от историческия сблъсък за България срещу състава на Белгия в турнира за Купа "Дейвис".



За първи път в историята страната ни участва в Световната група на световното отборно първенство по тенис за мъже.



Първата ракета на Белгия се наложи с 6:3, 6:3 за час и 35 минути игра в зала "Колодрума" в Пловдив.



Така белгийците, полуфиналисти от миналогодишното издание на надпреварата, поведоха с 1:0 победи в сблъсъка между двата отбора, който се играе до три успеха от пет възможни мача.



След равностойно начало Александър Василев първи трябваше да спасява възможности за пробив в третия гейм. Българският тенисист обаче демонстрира характер и увереност, като отрази двата шанса пред Колиньон и взе подаването си за 2:1. Белгиецът изравни за 2:2, а при следващия сервис гейм на Василев стигна до три поредни възможности за пробив.



Още първата бе реализирана, след което световният номер 72 затвърди пробива и поведе с 4:2. При 5:3 втората ракета на България спаси четири сетбола, но при петия Колиньон се възползва и затвори първата част с 6:3.



Вторият сет започна равностойно и вървеше без пробиви до 2:2. В петия гейм Василев показа отлична игра от основната линия и си осигури две възможности за пробив при 15:40. Колиньон обаче ги отрази и се стигна до равенство. Последваха още четири шанса за българина и при четвъртата белгиецът допусна грешка, което позволи на финалиста от Откритото първенство на САЩ при юношите от миналата година да осъществи пробив.



Радостта на Василев обаче бе кратка – световният номер 72 веднага върна пробива и впоследствие поведе с 4:3. Колиньон направи още един пробив за 5:3 и след това на собствен сервис затвори срещата с 6:3.



По този начин Белгия поведе в общия резултат преди втория двубой за деня, в който в момента играят Илиян Радулов и Александър Блокс.