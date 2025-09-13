ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (11)
Пълни трибуни в Пловдив подкрепят България срещу Финландия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:59
16-годишният Иван Иванов отстъпи във втората среща на сингъл от мача между България и Финландия в от Световна група I на световното отборно първенство турнира за Купа "Дейвис". 

Двубоят се игра пред изпълнените с публика трибуни на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив.

Шампионът от Уимбълдън и US Open Иванов загуби с 2:6, 2:6 от бившия №37 в световната ранглиста Емил Руусувуори (26 г.). Двубоят продължи 65 минути. Иванов допусна по два пробива в двата сета, а своя страна не успя да пробие подаването на Руусувуори.

Преди този мач Александър Василев изигра страхотен мач и победи с 6:3, 7:5 №141 в световната ранглиста Ото Виртанен.

18-годишният Василев допусна пробив за 1:2 в първия сет, но спечели следващите четири гейма за 5:2. Вицешампионът от US Open при юношите затвори първата част с 6:3 на собствен сервис. Българинът изостана с 0:2 в началото на втората част, но, успя да изравни при 2:2. Василев стигна до решителен пробив за 6:5, а след това триумфира с победата от първия си мачбол.

Програмата в неделя ще започне в 11.00 ч. със срещата на двойки, за която са заявени Пьотр Нестеров Александър Донски срещу Ееро Васа и Хари Хелиоваара (№7 в света на двойки).

Следват синглите между Иван Иванов срещу Ото Виртанен и Александър Василев срещу Емил Руусувуори.

България е в състав Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16г.) с капитан Валентин Димов и помощник треньор Тихомир Грозданов.

Финландия е в състав Ото Виртанен (№141 в световната ранглиста), Ееро Васа №504, Емил Руусувуори №677, Оскари Палданиус №954 и Хари Хелиоваара (№7 на двойки) с капитан Ярко Ниеминен.

Входът за публиката е свободен до запълване на капацитета на трибуните. Препоръчваме на зрителите да заемат местата си по трибуните около половин час преди началото срещите.

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.
