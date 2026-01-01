ИЗПРАТИ НОВИНА
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през септември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 05:10Коментари (0)518
©
В първия ден на новата 2026 година да погледнем назад - към събитията, които през отминалата 2025-а са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Вече се превърна в традиция Plovdiv24.bg да подготвя обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Пловдив през годината.

Ето и най-горещите събития, които се случиха в Пловдив през септември:

Летище "Пловдив": В нито един момент не е имало притеснение за безопасността на полета на Урсула фон дер Лайен

Владимир Темелков остава в екипа на кмета Костадин Димитров

Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг

Булевард "Васил Априлов" е готов

Кметът внесе яснота около някои от ремонтите в Пловдив

В Пловдив се проведе тържествена заря-проверка по повод 140 г. от Съединението на България

Отсечка на АМ "Тракия" до Пловдив е сред трите най-опасни пътища в страната

Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации

Нов спортен комплекс за 10 милиона лева ще изникне до езиковите гимназии в Пловдив

Светофар до големи училища в Пловдив вече работи на три фази

Министърът на образованието в Пловдив: Най-лошото за едно дете е то да е изключено от системата

Илиян Филипов: Непрестанните декларации и разделение вкарват допълнително напрежение

Един арестуван ученик и един младеж в болница след агресия пред търговска верига в Пловдив

Убийството в пловдивски парк е извършено много жестоко и пред деца

Медицински университет Пловдив празнува 80 години от създаването си

Полиция и жандармерия по пловдивските булеварди, спират движението

Кола изгоря като факла в Пловдив


