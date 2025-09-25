ЗАРЕЖДАНЕ...
|Медицински университет Пловдив празнува 80 години от създаването си
По този повод се организира юбилейна научна конференция, изложение на иновациите, издаване на документална фотокнига, откриване изложба в открито градско пространство, концерт и 3D мапинг.
Събитията от юбилейния календар започнаха още в първия месец на годината. С активното участие на катедрите и звената бяха осъществени научни форуми и конференции, съвместно с национални и международни организации и партньори, открити лекции, дискусии, конкурси, фестивали, изложби, спортни турнири, тържества и чествания на катедри, студентски и други прояви, отбелязват от ВУЗ-а.
За 3 октомври е поканата към цялата академична общност и всички служители на университета да се съберат в парковото пространство на Медицинския колеж под мотото "Празнуваме заедно 80“. Там ще бъдат и студентите, за които екипът на Студентския съвет е подготвил Welcome парти. С плакети за принос в развитието на медицинското висше образование и утвърждаване престижа на университета ще бъдат наградени преподаватели доайени от Медицинския факултет, Факултета по дентална медицина, Фармацевтичния факултет, Факултета по обществено здраве и Департамента за езиково и специализирано обучение. За настроението на присъстващите ще се погрижат докторските рок банди "Sutura“ и "Almaren“. Специални гости на събитието ще бъдат музикантите от група "Фондацията“ вокалист Славин Славчев, който ще представи незабравимите хитове на "Queen“.
На 8 октомври от 17,00 часа пред някогашния Дом на здравето в центъра на града ще бъде открита фотоизложба , която разказва за историята и знаковите личности на университета.
Центърът за растителна системна биология и биотехнологии, с който МУ-Пловдив има дълготрайно партньорство, ще бъде домакин на официалното честване на 15 октомври.
Юбилейна научна конференция, посветена на 80-годишнината, ще събере водещи учени, преподаватели и изследователи от различни висши училища в страната и чужбина. В рамките на конференцията ще бъдат представени доклади и научни разработки от катедрите на четирите факултета, Медицински колеж и ДЕСО. Паралелно с научния форум във фоайето на центъра ще се състои Панаир на иновациите, на което всички звена на университета и студентските организации ще представят своите разработки и постижения. Официалното тържество, на което са поканени представители на държавната и местната власт, ректори на висши училища и партньорски организации, и е с начален час 17.30.
