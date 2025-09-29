ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кола изгоря като факла в Пловдив
"Снощи някой остана без кола марка "Рено", намира се на стадиона, но само опожарено купе", сигнализира мъж от квартала.
Оказва се, че пожарът е пламнал около 00:30 през нощта. Веднага след подадения сигнал на място се е отзовал екип на пожарната, който бързо е потушил пламъците.
"Страшно е да видиш пламъци толкова близо до къщата си. Добре че времето беше с нас - нямаше вятър и заваля лек дъжд", разказва друга жителка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Безплатни прегледи в Пловдив
08:15 / 29.09.2025
Завързано кученце изчезна мистериозно в Пловдив
07:59 / 29.09.2025
Район "Западен" подарява на пловдивчани симфоничен концерт
07:00 / 29.09.2025
Проблеми с водата в Пловдив днес, ето къде
06:00 / 29.09.2025
Сигнал: Нагли другоселци
20:16 / 28.09.2025
Пловдивчанка: Шофьорът да бъде глобен!
20:04 / 28.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
14:36 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS