Кола изгоря като факла в Пловдив

Автомобил е бил запален и е изгорял като факла, споделят жители на квартал "Прослав" в социалните мрежи.



"Снощи някой остана без кола марка "Рено", намира се на стадиона, но само опожарено купе", сигнализира мъж от квартала.



Оказва се, че пожарът е пламнал около 00:30 през нощта. Веднага след подадения сигнал на място се е отзовал екип на пожарната, който бързо е потушил пламъците.



"Страшно е да видиш пламъци толкова близо до къщата си. Добре че времето беше с нас - нямаше вятър и заваля лек дъжд", разказва друга жителка.