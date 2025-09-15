© Plovdiv24.bg Министърът на образованието Красимир Вълчев сподели в Пловдив какви са причините децата от ромските общности да се справят по-трудно в учебния процес, предаде репортер на Plovdiv24.bg. По думите му предучилищното образование е ключово при тези деца.



"Всички анализи показват, че ако едно дете от семейство, в което не се говори български език, бъде обхванато в образованието по-рано, има по-добър шанс то да завърши образованието си и да се интегрира в обществото. Отпадането на децата по-рано е затова, че не говорят български език".



Според него модернизирането на ромските общности и започването на родителите да работят е спомогнало да се обръща по-голямо внимание на образованието.



"Имаме проблеми с ежедневната посещаемост и "избутването" на училище, без да са усвоили компетентностите в учебната програма".



Министърът е насочил учителите да работят по компенсиране на дефицитите на децата, преди да продължат напред по учебния план.



"Най-лошото за едно дете е то да е изключено от системата и се надявам тази година да включат всички деца в образованието."



По данни на шефа на РУО Пловдив Иванка Киркова в област Пловдив малчуганите, които не са били интегрирани в училищната система, са били 230. На терен работят 23 екипа за областта.



"Този процес е динамичен. Ние непрекъснато трябва да сме на линия". На 30 септември списъкът ще бъде обновен.



