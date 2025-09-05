© Plovdiv24.bg Кметът Костадин Димитров обяви какво се случва с инфраструктурните обекти в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg:



- "Кукленско шосе" ще бъде готово до 15 септември;



- "Рогошко шосе" – изпълнителите са поели ангажимент до края на октомври да пуснат отсечката за движение, като тя няма да е довършена.



- Около 9 септември ще започне изграждането на ул. "Славянска" в район "Източен";



- До края на септември ще стартира и дългоочакваният ремонт на ул. "Леденика“ в район "Централен".



Кметът Димитров заяви още:



"Когато районите имат готови проекти и проведени обществени поръчки, винаги ще се намери начин за финансиране и аз апелирам към всички да си подготвят своите обекти и след това ние да можем да помагаме и да търсим възможности за реализиране. С район "Централен“ успяхме да реализираме точно тези два обекта и да ги включим в Програмата по този начин.



Освен това работим по подготовката за следващата година да имаме още обекти, които да бъдат включени и се радвам, че ще имаме възможност да отворим повече пътни връзки в началото на учебната година".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.