|Нов спортен комплекс за 10 милиона лева ще изникне до езиковите гимназии в Пловдив
Проектът е замислен като пълно обновяване и надграждане на съществуващия училищен двор. Пловдив прави сериозна инвестиция в спортната инфраструктура на учениците.
Идеята е спортна база да е едновременно функционална, безопасна и привлекателна за учениците.
Проектът е мащабен и предвижда изграждането на няколко ключови съоръжения като футболен терен.Игралното поле ще бъде 105 х 64 метра – стандарт, отговарящ на официалните норми. Лекоатлетическа писта с полиуретанова настилка, осветление и възможност за тренировки при всякакви условия. Зона за тренировки с пясък, както и Мултифункционална спортна зала с пристройка и обслужващи помещения, която ще може да приема тренировки по различни дисциплини. Разбира се, ще бъде изградена и трибуна за зрители.
За удабството на младежите и публиката ще бъдат изградени Три съблекални, три складови помещения и санитарни възли и помещение за техника и оборудване, нужно за поддръжката на съоръженията.
Новият комплекс ще бъде оборудван с Видеонаблюдение, а пространствата около него ще са озеленени и благоустроени.
Комплексът ще осигури на учениците по-голям комфорт и безопасност при тренировки, намаляване на риска от травми и ще има възможност за ползване на мястото вечер при всякакви климатични условия.
Новата база ще бъде изградена в двора на двете елитни гимназии - Пловдив“ и "Иван Вазов“ в жилищен парк "Марица-север“. Строежът е с разгъната застроена площ ще бъде над 5000 кв.м и капацитет за 200–1000 зрители.
Крайният срок за подаване на оферти е 6 октомври.
