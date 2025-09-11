Нов спортен комплекс за 10 милиона лева ще изникне до езиковите гимназии в Пловдив

© Община Пловдив обяви обществена поръчка за проектирането и изграждането на модерен спортен комплекс в двора на ЕГ "Пловдив“ и ЕГ "Иван Вазов“, чиято стойност е 10 милиона лева без ДДС.



Проектът е замислен като пълно обновяване и надграждане на съществуващия училищен двор. Пловдив прави сериозна инвестиция в спортната инфраструктура на учениците.



Идеята е спортна база да е едновременно функционална, безопасна и привлекателна за учениците.



Проектът е мащабен и предвижда изграждането на няколко ключови съоръжения като футболен терен.Игралното поле ще бъде 105 х 64 метра – стандарт, отговарящ на официалните норми. Лекоатлетическа писта с полиуретанова настилка, осветление и възможност за тренировки при всякакви условия. Зона за тренировки с пясък, както и Мултифункционална спортна зала с пристройка и обслужващи помещения, която ще може да приема тренировки по различни дисциплини. Разбира се, ще бъде изградена и трибуна за зрители.



За удабството на младежите и публиката ще бъдат изградени Три съблекални, три складови помещения и санитарни възли и помещение за техника и оборудване, нужно за поддръжката на съоръженията.



Новият комплекс ще бъде оборудван с Видеонаблюдение, а пространствата около него ще са озеленени и благоустроени.



Комплексът ще осигури на учениците по-голям комфорт и безопасност при тренировки, намаляване на риска от травми и ще има възможност за ползване на мястото вечер при всякакви климатични условия.



Новата база ще бъде изградена в двора на двете елитни гимназии - Пловдив“ и "Иван Вазов“ в жилищен парк "Марица-север“. Строежът е с разгъната застроена площ ще бъде над 5000 кв.м и капацитет за 200–1000 зрители.



Крайният срок за подаване на оферти е 6 октомври.